Battipaglia, “Portami a Teatro”: riapre il sipario al Teatro Bertoni. Cinque appuntamenti, da gennaio ad aprile

Battipaglia si prepara a vivere una nuova stagione di emozioni con la terza edizione di “Portami a Teatro”, la rassegna teatrale ideata e realizzata da Attori per Caso, con il patrocinio morale del Comune di Battipaglia, in programma al Teatro Bertoni dal 18 gennaio al 12 aprile. Cinque appuntamenti, cinque storie, cinque modi diversi di raccontare il teatro e l’essere umano.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Luca Landi, propone un cartellone variegato che unisce nuove proposte e grandi classici, attraversando generi e linguaggi differenti. Un percorso pensato per coinvolgere un pubblico ampio, capace di emozionare, divertire e far riflettere, confermando il teatro come luogo di incontro e condivisione.

Il calendario degli eventi

Ad aprire il sipario, domenica 18 gennaio, sarà In…Canto Napoletano, spettacolo scritto e diretto da Luca Landi. Un viaggio poetico e musicale nell’anima di Napoli, tra parole, canzoni e immagini che raccontano la quotidianità attraverso l’arte. In scena, insieme a Landi, la musica dal vivo di Giuseppe Pecoraro alla chitarra e Giovanni Raimondi al sax, con le coreografie di Gerardo Fimiani e Sara Mercurio.

Il 1° febbraio andrà in scena Regina Madre di Manlio Santanelli, con la regia di Domenico Palmiero. Un testo intenso e ironico che indaga il rapporto profondo e ambiguo tra madre e figlio, muovendosi tra realtà e surreale, capace di sorprendere e colpire per la sua forza drammaturgica.

Una data particolarmente attesa dal pubblico battipagliese è quella del 22 febbraio. Sul palco del Bertoni tornerà Antonio Grosso, attore originario della città, protagonista insieme ad Antonello Pascale dello spettacolo Il piccolo principe in arte… Totò. Un omaggio al genio di Antonio De Curtis, tra comicità, poesia e fragilità umana.

Il 15 marzo il teatro romperà la quarta parete con Scena con delitto, spettacolo scritto e diretto da Manuel Mascolo, che trasforma il pubblico in parte attiva della narrazione. Smartphone alla mano, gli spettatori saranno chiamati a seguire indizi, compiere scelte e contribuire a smascherare l’assassino, in un’esperienza immersiva.

A chiudere la rassegna, il 12 aprile, sarà il grande classico Miseria e Nobiltà, per la regia di Luca Landi, in una versione fedele all’originale ma capace di dialogare con il presente. In scena Luca Landi e Raffaele Milite, con la compagnia Attori per Caso e la partecipazione di Lucio Ciotola, per un finale all’insegna della comicità.

Il successo della campagna abbonamenti conferma la forte risposta della città e il bisogno diffuso di teatro come spazio di emozione e partecipazione. “Portami a Teatro” non è soltanto una rassegna, ma un invito rivolto a Battipaglia: fermarsi, ascoltare, emozionarsi. Perché il teatro, oggi più che mai, è vita.

Le info utili

Tutti gli spettacoli della rassegna si terranno al CineTeatro Bertoni di Battipaglia, in via Giacomo Puccini 4, dalle ore 19:00. È possibile acquistare in prevendita l’abbonamento ai 5 spettacoli oppure il biglietto singolo chiamando il numero 377 2302698 o contattando la pagina Facebook o Instagram attori_per_caso.