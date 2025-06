Battipaglia, “Mare sicuro”: intesa tra Comune e Lega Navale per il Monitoraggio delle Acque

Unità di intenti tra Lega Navale di Battipaglia e il Comune per l’evento “Mare Sicuro: Infrastrutture di Ricerca al Servizio del Mare”, svoltosi presso la stazione marittima di Salerno il 23 giugno.

La giornata

In rappresentanza del Comune di Battipaglia, l’assessore all’Ambiente, Vincenzo Chiera. “Sottolineo il ruolo che la Lega Navale di Battipaglia ha avuto nel supportare l’iniziativa – dice Chiera -, grazie all’impegno del Presidente Vito Lucia”. Il radar HF collocato all’interno dell’area che ospita la Lega Navale è stato istallato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e ISMAR (Istituto di Scienze Marine) nell’ambito del progetto ITINERIS. Si potenzia cosi il monitoraggio delle onde e delle correnti marine. I dati acquisiti dai due nuovi sistemi radar (l’altro posizionato sull’isola di Capri) confluiranno nel nodo HF radar di EuroGOOS che, rappresentando la componente Europea del sistema globale di osservazioni in mare, raccoglie e condivide dati tra vari paesi, migliorando la cooperazione internazionale e la qualità delle previsioni marine.

Le dichiarazioni

“Le attività di monitoraggio incrementano la sicurezza in mare e va nella direzione di maggior tutela dell’ecosistema marino nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione della comunità locale – dichiara il Presidente della Lega Navale della sezione di Battipaglia, Vito Lucia –“.

L’assessore ha evidenziato, inoltre come il progetto, integra alcune attività già messe in atto dall’Amministrazione Comunale, per un maggior controllo sulle qualità delle acque, attraverso il programma di monitoraggio delle acque marine in corso dal 2023 e le attività di controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiali.

I lavori alla rete fognaria

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della rete fognaria che collegherà la parte costiera e la piana al depuratore di Coda di Volpe e l’adeguamento del depuratore di Tavernola nella linea acque e fanghi, in attesa che la Provincia di Salerno completi la realizzazione del collegamento fognario dell’area a ovest di Battipaglia compreso i Comuni di Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella e Bellizzi, verso il depuratore di Salerno.