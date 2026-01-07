Battipaglia, manutenzione delle telecamere mobili: più sicurezza e prevenzione incendi

Il comune di Battipaglia ha avviato la fase operativa del piano di manutenzione delle telecamere di videosorveglianza mobile, strumenti fondamentali per il controllo del territorio, la sicurezza urbana e la prevenzione degli incendi boschivi. L’iniziativa è coordinata dal Comando di Polizia Locale, con il supporto del Nucleo di Protezione Civile, e rientra nel Piano regionale antincendio 2023-2025.

Le finalità

L’obiettivo è garantire il pieno e corretto funzionamento delle apparecchiature già in dotazione, potenziandone l’impiego nelle attività di monitoraggio ambientale e nelle fasi di maggiore rischio incendi. Le telecamere mobili saranno utilizzate non solo per contrastare episodi di illegalità urbana, ma anche come valido supporto operativo per la Protezione Civile nelle attività di prevenzione e intervento. Per l’attuazione del piano è stata prevista una spesa complessiva di 7mila euro, destinata all’acquisto di un servizio di manutenzione in grado di assicurare efficienza, affidabilità e continuità nel tempo.

Il progetto

L’amministrazione comunale ha inoltre autorizzato la ricerca di un operatore specializzato tramite il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa), così da garantire interventi qualificati su dispositivi tecnologicamente complessi. Il progetto rafforza il coordinamento tra Polizia Locale e Protezione Civile, migliorando la capacità di individuare tempestivamente situazioni di rischio e rendendo più rapidi ed efficaci gli interventi in caso di emergenze sul territorio comunale.