Battipaglia, lite ad un concerto rap: tenta di ferire un ragazzo con un coltello. Denunciato minorenne

Nella giornata di ieri, 8 gennaio 2026, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Informativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha denunciato in stato di libertà un minore per tentate lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.
L’operazione
Il provvedimento trae origine dai servizi di ordine pubblico predisposti in occasione di un concerto rap tenutosi nel comune di Battipaglia il 22 dicembre scorso, durante i quali un addetto alla sicurezza consegnava alla Polizia di Stato un coltello a scatto della lunghezza complessiva di circa 21 cm, rinvenuto in seguito a un diverbio tra giovani partecipanti all’evento. Avviate immediatamente le attività investigative, gli operatori procedevano alla ricostruzione della dinamica dei fatti e all’identificazione dell’autore, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nell’area.
Il provvedimento
Le riprese documentavano una lite tra due ragazzi e il successivo intervento dell’addetto alla sicurezza che, nel tentativo di separarli, recuperava l’arma poi sequestrata. Escusso quale persona informata sui fatti, l’addetto riferiva inoltre di essere stato bersaglio di un tentativo di colpo all’addome da parte del giovane armato durante la fase concitata. Le ulteriori attività di indagine consentivano quindi di individuare il responsabile, un minore residente a Battipaglia.
La Polizia di Stato proseguirà nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai contesti giovanili e agli eventi pubblici, al fine di garantire la sicurezza della collettività.