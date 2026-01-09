Battipaglia, lite ad un concerto rap: tenta di ferire un ragazzo con un coltello. Denunciato minorenne

Indagini della Polizia dopo un diverbio tra ragazzi al concerto del 22 dicembre: un minore denunciato

Comunicato Stampa

Nella giornata di ieri, 8 gennaio 2026, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Informativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha denunciato in stato di libertà un minore per tentate lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

L’operazione

Il provvedimento trae origine dai servizi di ordine pubblico predisposti in occasione di un concerto rap tenutosi nel comune di Battipaglia il 22 dicembre scorso, durante i quali un addetto alla sicurezza consegnava alla Polizia di Stato un coltello a scatto della lunghezza complessiva di circa 21 cm, rinvenuto in seguito a un diverbio tra giovani partecipanti all’evento. Avviate immediatamente le attività investigative, gli operatori procedevano alla ricostruzione della dinamica dei fatti e all’identificazione dell’autore, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nell’area.

Il provvedimento

Le riprese documentavano una lite tra due ragazzi e il successivo intervento dell’addetto alla sicurezza che, nel tentativo di separarli, recuperava l’arma poi sequestrata. Escusso quale persona informata sui fatti, l’addetto riferiva inoltre di essere stato bersaglio di un tentativo di colpo all’addome da parte del giovane armato durante la fase concitata. Le ulteriori attività di indagine consentivano quindi di individuare il responsabile, un minore residente a Battipaglia.

La Polizia di Stato proseguirà nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai contesti giovanili e agli eventi pubblici, al fine di garantire la sicurezza della collettività.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Battipaglia Battipaglia, il centro storico si rifà il look: 185mila euro per la manutenzione straordinaria
Articolo Successivo Tragedia a Battipaglia: operaio muore per un malore sul posto di lavoro
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Temporali

Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per temporali e vento forte

L'avviso è in vigore fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio

Eboli, incidente

Incidente stradale a Eboli: feriti e traffico in tilt

Una manovra errata avrebbe causato una carambola tra più veicoli

Incidente Albanella

Albanella, si ribalta il rimorchio di un trattore il Vallecentanni

Paura questa mattina in via Vallecentanni, illeso l'uomo alla guida del mezzo…

Patentino drone

Il futuro vola alto ad Agropoli: partono i corsi 2026 per il brevetto europeo da pilota di droni

Al via le iscrizioni per i corsi di pilota di droni A1/A3…

Guardia di finanza

Confisca di 13 milioni a Salerno: colpite le società di Giovanni Citarella

La Guardia di Finanza di Salerno esegue la confisca di beni per…

Tragedia a Battipaglia: operaio muore per un malore sul posto di lavoro

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli