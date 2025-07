Battipaglia: Lega Navale Lancia “Un Mare di Benessere” con yoga sul litorale

La sezione di Battipaglia della Lega Navale Italiana annuncia un’innovativa iniziativa volta a promuovere il benessere psicofisico dei cittadini, coniugando l’ambiente marino con la pratica dello Yoga. Il progetto, denominato “Un mare di benessere”, prevede una lezione gratuita di Yoga che si terrà mercoledì 16 luglio presso la struttura della Lega Navale situata sul litorale battipagliese. L’evento è aperto a tutti, senza distinzione di età o livello di esperienza.

Dichiarazioni dei promotori e obiettivi del progetto

Vito Lucia, Presidente della sezione battipagliese della Lega Navale, ha sottolineato la versatilità dell’operato dell’associazione e l’intento di rafforzare il legame con la comunità locale. “Con questa iniziativa, mettiamo in campo la versatilità dell’operato della Lega Navale con la comunità del territorio, offrendo momenti di raccoglimento con l’ambiente del litorale battipagliese per la rigenerazione di mente e corpo con la tecnica dello Yoga, quale strumento di benessere psicofisico, e il tramonto come sfondo”, ha dichiarato Lucia.

Il Presidente si è detto inoltre convinto che tale proposta possa contribuire a migliorare la salute e il benessere dei cittadini, valorizzando al contempo le risorse naturali del territorio. L’istruttrice Carmen Criscuolo, socia della Lega Navale e accreditata CONI e Yoga-Alliance, ha espresso la sua soddisfazione: “Sono felice di poter condividere la mia passione per lo Yoga con la comunità di Battipaglia. L’obiettivo di questo evento è di far conoscere le potenzialità dello Yoga come strumento di benessere psicofisico, e di promuovere la pratica dello Yoga in un ambiente naturale e rilassante come il litorale battipagliese”.

L’evento

L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio. L’accoglienza e le iscrizioni per i partecipanti si svolgeranno dalle ore 17:30 alle 19:00. Successivamente, la lezione di Yoga avrà luogo dalle ore 19:30 alle 20:30, offrendo un’esperienza rigenerante con il tramonto sullo sfondo. L’evento, come già menzionato, è completamente gratuito. Per facilitare la partecipazione, è disponibile un’area parcheggio direttamente in struttura. La lezione sarà opportunamente adattata per accogliere partecipanti di ogni età e con qualsiasi livello di preparazione, garantendo un’esperienza inclusiva.