Battipaglia, il centro storico si rifà il look: 185mila euro per la manutenzione straordinaria

I lavori interesseranno Piazza Petrone. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità uno spazio riqualificato e riconoscibile

Antonio Elia
Battipaglia

Hanno preso ufficialmente il via i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Petrone a Battipaglia, ad annunciarlo l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese. Uno degli spazi più significativi del Centro Storico della città, oggetto di un intervento di riqualificazione dal valore complessivo di 185.000 euro.

Il progetto

Il progetto prevede il rifacimento completo dei sottoservizi e della pavimentazione, la sostituzione dell’arredo urbano e l’implementazione della pubblica illuminazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità, la sicurezza e la fruibilità della piazza. Questo intervento rappresenta il primo passo di un più ampio piano di trasformazione urbana che porterà progressivamente alla pedonalizzazione dell’area delle Comprese, contribuendo a rendere il centro cittadino più vivibile e sostenibile.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di restituire alla comunità uno spazio riqualificato e riconoscibile, capace di valorizzare le sue valenze storico-ambientali di pregio e di rafforzarne le funzioni di passeggio, incontro e relazione sociale. Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione di un crocevia storico che collega Piazza della Repubblica a Piazza Petrone, asse urbano di grande importanza per l’identità e la vita del Centro Storico. Un intervento che unisce cura del patrimonio, qualità urbana e visione futura, ponendo le basi per un centro sempre più accessibile e attrattivo.

