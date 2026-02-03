Battipaglia, hackerato il sistema informatico del Comune: in tilt computer e server

Il sistema informatico del comune di Battipaglia è stato oggetto di un attacco hacker che ha messo fuori uso i computer di Palazzo di Città e il server dell’ente. L’intrusione, in corso da alcuni giorni, ha costretto l’amministrazione comunale ad attivare immediatamente i propri consulenti per affrontare una situazione particolarmente delicata.

Presentata denuncia alla Polizia Postale

È stata presentata una denuncia alla Polizia Postale e sono state avviate le procedure previste in questi casi: messa in sicurezza dei sistemi, ripristino dei dati tramite backup e segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. Attacchi di questo tipo, spesso riconducibili a gruppi hacker organizzati, prendono di mira enti pubblici e infrastrutture istituzionali.

Nel panorama della cybersicurezza è nota anche la presenza della gang “Medusa”, già responsabile di numerosi furti di dati ai danni di aziende, seguiti da richieste di riscatto. Non si esclude quindi che anche al comune di Battipaglia possa essere stato avanzato un ricatto, qualora siano stati sottratti dati sensibili o strategici per l’ente.