Battipaglia, hackerato il sistema informatico del Comune: in tilt computer e server

Nel panorama della cybersicurezza è nota anche la presenza della gang “Medusa”, già responsabile di numerosi furti di dati ai danni di aziende, seguiti da richieste di riscatto

Antonio Elia
Hacker

Il sistema informatico del comune di Battipaglia è stato oggetto di un attacco hacker che ha messo fuori uso i computer di Palazzo di Città e il server dell’ente. L’intrusione, in corso da alcuni giorni, ha costretto l’amministrazione comunale ad attivare immediatamente i propri consulenti per affrontare una situazione particolarmente delicata.

Presentata denuncia alla Polizia Postale

È stata presentata una denuncia alla Polizia Postale e sono state avviate le procedure previste in questi casi: messa in sicurezza dei sistemi, ripristino dei dati tramite backup e segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. Attacchi di questo tipo, spesso riconducibili a gruppi hacker organizzati, prendono di mira enti pubblici e infrastrutture istituzionali.

Nel panorama della cybersicurezza è nota anche la presenza della gang “Medusa”, già responsabile di numerosi furti di dati ai danni di aziende, seguiti da richieste di riscatto. Non si esclude quindi che anche al comune di Battipaglia possa essere stato avanzato un ricatto, qualora siano stati sottratti dati sensibili o strategici per l’ente.

Leggi anche:

Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro
Condividi questo articolo
Nessun commento
Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentaduesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

Capaccio Paestum: ecco l’incontro per costituire il comitato di promozione della DMO Cilento

L’obiettivo è migliorare l’offerta turistica e rendere i servizi più efficienti e…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese
Eboli, senzatetto

Eboli, persona dorme su una panchina al freddo, l’appello dei residenti: «Intervengano le istituzioni»

“Chiediamo l’intervento urgente delle autorità competenti, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine…

Antonio Elia
Antonio Elia
Faggiano Salernitana

Salernitana: chiuso il mercato, il DS Faggiano: “Rosa rinforzata”

Nell'ultimo giorno di mercato ritorna a Salerno l'attaccante Mirko Antonucci. In uscita…

Antonio Pagano
Antonio Pagano
Impianto a biometano Capaccio Paestum

Impianto a biometano a Capaccio Paestum: dubbi sulla trasparenza degli atti

Il Comitato Ambiente e Territorio solleva dubbi sul nuovo progetto di biometano…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Mostra di più