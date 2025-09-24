Battipaglia, furto aggravato in gioielleria: individuato e denunciato il responsabile

Il soggetto era già sottoposto la misura cautelare di obbligo di dimora nel comune di Battipaglia

A cura di Comunicato Stampa
Polizia Stato

Il 24 settembre personale operante del Commissariato di P.S. di Battipaglia ha individuato e denunciato per furto aggravato un cittadino italiano nato in Ucraina, già sottoposto alla misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di Battipaglia, ritenuto responsabile del furto in danno di una gioielleria del centro cittadino avvenuto la notte precedente.

I fatti

Le immediate, puntuali, attività investigative, baste sulla raccolta delle testimonianze, sulle immagini di videosorveglianza e sui rilievi della Polizia Scientifica, hanno portato all’identificazione del soggetto, noto alle forze di polizia, che è stato rintracciato all’interno della sua abitazione. Il medesimo aveva una vistosa ferita all’avambraccio destro, procurata presumibilmente durante il furto, per la quale è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure mediche. Informata dell’accaduto, l’Autorità giudiziaria valuterà l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

