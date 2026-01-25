Battipaglia, fuochi d’artificio davanti alla chiesa di San Gregorio Magno: ferita una donna, panico tra i cittadini

Attimi di apprensione questa sera nella zona della chiesa di San Gregorio Magno a Battipaglia, dove una batteria di botti e fuochi d’artificio è esplosa improvvisamente davanti al centro sociale, in un’area frequentata da cittadini e animali.

La denuncia

A denunciarlo è Maria F., cittadina battipagliese.

Il bilancio dell’accaduto è grave: “un cane terrorizzato e una donna strattonata e scaraventata a terra, rimasta ferita”. Un episodio che ha generato:”panico e indignazione” tra i presenti.

“Pensate di festeggiare? Questa è solo incoscienza, menefreghismo, totale assenza di rispetto per le persone, per gli animali e per i luoghi”, scrive Maria F., sottolineando la gravità di quanto avvenuto proprio davanti a un luogo di culto.

Secondo la segnalazione, botti e fuochi pirotecnici continuano a esplodere senza alcun controllo, in spazi pubblici e sensibili, causando solo paura e potenziali tragedie. Una situazione che, nel 2026, appare sempre più inaccettabile.

“Non è tollerabile che si consenta ancora l’uso incontrollato di fuochi d’artificio vicino a persone, animali e luoghi pubblici”, prosegue la cittadina, che rivolge un appello diretto all’amministrazione comunale.

Le domande sono nette e urgenti: :”perché tutto questo è ancora permesso? Dove sono i controlli? Dove sono le sanzioni?”.

La sicurezza e il rispetto, ribadisce Maria:” non possono essere considerati opzionali”.

L’episodio davanti alla chiesa di San Gregorio Magno rappresenta un campanello d’allarme serio. “Chi amministra questa città deve intervenire subito – conclude – perché il prossimo incidente potrebbe essere molto più grave”.

Un appello che chiede risposte concrete e immediate, prima che la cronaca registri conseguenze irreversibili.