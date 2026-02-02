Battipaglia: Controlli della Polizia nelle Scuole:sequestrati droga e un coltello

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel progetto “Scuole Sicure“, un’iniziativa volta a garantire ambienti protetti dove gli studenti possano concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso di studio e di crescita personale.

I controlli

In questo contesto, lo scorso 30 gennaio, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un Istituto di Istruzione Superiore del centro cittadino. L’operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della Questura di Napoli, rientra nel più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi.

I controlli eseguiti nei locali della Scuola – incluse le aule non occupate, i servizi igienici, la palestra e le aree comuni – hanno fatto emergere le seguenti irregolarità:

All’interno di uno zaino in uso a uno studente, è stato rinvenuto un coltello pieghevole della lunghezza complessiva di 13,5 cm.

In una seconda aula, sono state rinvenute sigarette artigianali confezionate con sostanza stupefacente tipo hashish, unitamente a un ulteriore frammento della medesima sostanza del peso di 0,41 grammi.

Nei servizi igienici, occultata all’interno della vaschetta di scarico, è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore stupefacente, per un peso complessivo di 1,03 grammi di hashish.

I provvedimenti

In relazione a quanto scoperto, il possessore dell’arma bianca è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre i due giovani trovati in possesso dello stupefacente sono stati segnalati per la detenzione ai fini di legge.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel vigilare affinché le istituzioni scolastiche rimangano un presidio di legalità, interamente dedicato alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni.