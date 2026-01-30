Battipaglia, controlli all’Istituto scolastico “Ferrari”: encomio al Dirigente Luca Mattiocco

Nella giornata odierna, presso l’Istituto scolastico “Enzo Ferrari” di Battipaglia, si è svolta un’operazione di prevenzione e controllo di particolare rilevanza educativa e sociale, fortemente promossa dal Dirigente Scolastico, Dott. Luca Mattiocco, e realizzata dalla Polizia di Stato, con il supporto dell’unità cinofila antidroga. L’iniziativa si inserisce in un percorso di costante attenzione alla sicurezza degli ambienti scolastici e alla tutela del benessere degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, riaffermando il ruolo della scuola quale presidio fondamentale di legalità, responsabilità e formazione civica.

L’operazione

L’operazione si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto delle persone e degli spazi scolastici, grazie a una proficua e corretta collaborazione istituzionale. Per quanto sopra esposto, si esprime formale e solenne encomio al Dirigente Scolastico, Dott. Luca Mattiocco, per l’elevato senso di controllo della scuola in sinergia con le istituzioni, la sensibilità dimostrata verso le tematiche della prevenzione e della sicurezza e per l’impegno costante nel promuovere azioni concrete volte a garantire una comunità scolastica serena, sicura e ispirata ai valori della legalità, rafforzando il rapporto di fiducia tra scuola, famiglie e Forze dell’Ordine.