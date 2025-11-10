Battipaglia celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza con l’evento “La Gentilezza tra i banchi”

L'appuntamento è per giovedì 13 novembre alle ore 9.30

A cura di Roberta Foccillo
Gentilezza

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, l’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Battipaglia ospiterà l’evento dal titolo “La Gentilezza tra i banchi”, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura del rispetto, della solidarietà e dell’empatia tra i giovani.

L’appuntamento

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Battipaglia e in collaborazione con Rotary Club Battipaglia, Lions Club Eboli Battipaglia Host, Inner Wheel Battipaglia, F.I.D.A.P.A. – BPW Italy sezione di Battipaglia e Banca Campania Centro, si terrà giovedì 13 novembre alle ore 9.30 presso la sede dell’istituto in via Rosa Jemma.

La manifestazione si aprirà con i saluti del dirigente scolastico Luca Mattiocco, della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, del presidente del Rotary Club Battipaglia Luigi Bisaccia, del presidente del Lions Club Eboli Battipaglia Host Vincenzo Vano, della presidente dell’Inner Wheel Battipaglia Bettina Lombardi e della presidente della F.I.D.A.P.A. – BPW Battipaglia Meladina Bernardo.

Gli interventi

Seguiranno gli interventi di Eraldo Colombo, rappresentante dell’Accademia Nazionale per la Gentilezza, che parteciperà in collegamento video da remoto, e di Sua Eccellenza Alfonso Raimo, vescovo ausiliare, che offrirà una riflessione sul valore etico e sociale della gentilezza come strumento di crescita personale e collettiva.

L’incontro rappresenta un importante momento di condivisione e di dialogo tra scuola, istituzioni e associazioni del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadinanza sull’importanza dei gesti gentili nella costruzione di una comunità più solidale e accogliente.

A conclusione della mattinata, sarà inaugurata una panchina viola, installata nell’area esterna dell’istituto, come simbolo concreto di gentilezza e rispetto reciproco, segno tangibile dell’impegno della scuola nel promuovere valori positivi e inclusivi.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giuseppe Rinaldi

Montesano sulla Marcellana, emergenza idrica a Tardiano. Il sindaco Rinaldi: “Stiamo lavorando per aiutare le famiglie in difficoltà”

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giuseppe Rinaldi, che con una nota…

Da Palermo a Venezia a piedi. Adrian, il “pellegrino giramondo”, fa tappa ad Agropoli

Adrian, pellegrino spagnolo di 34 anni, cammina da Palermo a Venezia. In…

Uncem Campania, Luciano: “Al nuovo Governo regionale chiederemo attenzione e sinergia”

"Dal nuovo Governo Regionale ci aspettiamo un'attenzione forte verso la montagna campana…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79