Battipaglia, arrestato pregiudicato già ai domiciliari: sequestrati cocaina, hashish e contanti

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno eseguito l’arresto di G.L.C., soggetto pregiudicato già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di sostanze illecite sul territorio, portando alla contestazione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento della droga e del materiale da taglio

L’attività investigativa si è concretizzata attraverso una meticolosa perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Secondo la ricostruzione ufficiale operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Nello specifico, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato 37,26 grammi di cocaina e 151,19 grammi di hashish.

Oltre alle sostanze stupefacenti, all’interno dell’immobile sono stati individuati quattro bilancini elettronici di precisione, strumenti solitamente utilizzati per la ripartizione delle dosi, e vario materiale necessario per il confezionamento della droga, confermando l’ipotesi di un’attività di spaccio strutturata.

Sequestro di denaro contante e provvedimenti

Nel corso delle operazioni, la Polizia di Stato ha provveduto anche al sequestro della somma in contanti di 1.200 euro. Il denaro è stato considerato dagli inquirenti come possibile provento dell’attività illecita monitorata. La posizione dell’uomo si aggrava ulteriormente considerando che il soggetto si trovava già in regime di detenzione domiciliare al momento del controllo.

Tutto il materiale rinvenuto, inclusa la droga e la strumentazione tecnica, è stato posto sotto sequestro per restare a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per i successivi adempimenti di legge.