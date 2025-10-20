Battipaglia, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato

La Polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Battipaglia. L’operazione, condotta dagli Agenti del Commissariato di P.S. locale, ha portato all’arresto di un uomo individuato come presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

L’arresto

In data 17 ottobre, gli Agenti hanno proceduto all’arresto di D.M. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’uomo è stato fermato a seguito di una perquisizione, estesa sia alla sua persona che al domicilio.

Le attività di ricerca hanno consentito il ritrovamento e il sequestro di un quantitativo significativo di droga e materiale utile all’attività illecita. Nello specifico, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di ben 53 dosi di cocaina, per un peso complessivo stimato di circa 17 grammi.

Sequestrato materiale per il confezionamento

Oltre alla sostanza stupefacente, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno rinvenuto anche degli strumenti tipicamente utilizzati per la preparazione e la divisione delle dosi.

Il materiale sequestrato include, infatti, due bilancini elettronici di precisione e apposito materiale per il confezionamento delle dosi. Tali ritrovamenti rafforzano l’ipotesi di reato di detenzione finalizzata allo spaccio.

L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di rito.