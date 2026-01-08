Battipaglia al buio: cresce la preoccupazione dei cittadini

E' quanto denuncia Annalisa Spera, segretario politico di "Battipaglia Radici e Valori"

Antonio Elia
Annalisa Spera

Preoccupazione crescente a Battipaglia per la mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone della città. In numerosi quartieri della città, infatti, la mancanza di illuminazione pubblica sta trasformando le ore serali in un momento di pericolo.

La denuncia

Con il calare del “buio, muoversi la sera è diventato difficile e, in alcuni casi, pericoloso. Molte strade restano completamente al buio, spingendo numerosi cittadini a preferire di non uscire di casa”. Senza i fari delle auto o le luci dei negozi ancora aperti, la:” città appare spenta e quasi deserta. Non è raro incontrare persone costrette a illuminare il percorso con la torcia del cellulare, una situazione che appare inaccettabile nel 2026″. L’assenza di luce aumenta il senso di: “insicurezza, soprattutto per ragazzine, donne e anziani”, è quanto denuncia Annalisa Spera, segretario politico di Battipaglia Radici e Valori.

Da Palazzo di Città nessuna risposta

Alcuni cittadini starebbero “valutando la nascita di comitati spontanei per reagire a una condizione che dura ormai da troppo tempo. Dall’amministrazione comunale, però, non sarebbero arrivate risposte né chiarimenti, alimentando la sensazione di una città lasciata a se stessa”. L’appello è rivolto al governo cittadino e alla maggioranza, chiamati ad assumersi le:” proprie responsabilità e a intervenire con decisione per risolvere il problema dell’illuminazione pubblica e restituire sicurezza e dignità alla città”.

