Basket, la Polisportiva Matese espugna il “Pala Di Concilio”: 45-60 il finale

Stop per la Polisportiva Basket Agropoli dopo due vittorie consecutive.
Il match
La Polisportiva Matese si impone sul parquet del “Pala Di Concilio” superando l’Agropoli con il punteggio di 45-60, al termine di una gara combattuta ma sempre sotto il controllo degli ospiti, che consolidano così il primato in classifica.
L’inizio è equilibrato: Di Mauro apre le marcature con una tripla, ma Matese risponde colpo su colpo con buone percentuali dal campo.
Il primo quarto si chiude in perfetta parità, 13-13.Nel secondo periodo i delfini faticano a trovare la via del canestro, realizzando il primo punto solo dopo cinque minuti di gioco.
Da segnalare l’ottimo esordio del giovane Carlo Del Verme, autore della tripla che sblocca il punteggio e ridà entusiasmo ai compagni.
Qualche difficoltà difensiva, soprattutto nei mismatch a causa del terzo fallo di Garcia, consente però a Matese di allungare fino al 26-33 all’intervallo lungo.
Nel terzo quarto gli ospiti continuano a gestire il vantaggio, mentre l’Agropoli non riesce a ridurre lo scarto.
Malore sugli spalti
Attimi di apprensione sugli spalti per un lieve malore di una tifosa che causa una breve sospensione del match, fortunatamente risolta senza conseguenze.
La frazione si chiude sul 37-47. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano a reagire con Palma e Tempone, ma Matese mantiene lucidità e solidità difensiva, controllando il ritmo fino alla sirena finale.
Il match termina 45-60 in favore della squadra ospite.
Per l’Agropoli arriva, così, uno stop dopo due successi consecutivi, mentre la Polisportiva Matese conferma la propria leadership in classifica, mostrando ancora una volta esperienza e concretezza nei momenti chiave della gara.