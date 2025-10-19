Basket: la Polisportiva Basket Agropoli torna alla vittoria al “Pala Di Concilio” con il successo su Cercola (76-67)

La Polisportiva Basket Agropoli conquista una preziosa vittoria al “Pala Di Concilio”, battendo Cercola con il punteggio di 76-67, in un match che ha visto alternarsi momenti di grande intensità.

Il match

Nel primo quarto i delfini partono con il piede giusto, difendendo con ordine e affidandosi alla precisione di Tempone e Garcia, che siglano importanti canestri.

Il quarto si chiude con un vantaggio di 5 punti per Agropoli (23-18). Nel secondo quarto, però, Cercola reagisce e riesce a rientrare in partita, grazie soprattutto alle triple di Nocerino e ai canestri da sotto di Spera.

Alla fine della prima metà di gara, il punteggio è favorevole a Cercola, che chiude il quarto in vantaggio 35-38.

Nel secondo tempo, Agropoli cambia marcia. La squadra aggredisce l’incontro con più aggressività e precisione, in particolare grazie alle triple di Marino e Tempone.

Con un buon break, i delfini riescono a ribaltare il punteggio, portandosi in vantaggio 56-48 al termine del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo di gioco, Agropoli tenta di gestire il vantaggio accumulato, ma Cercola non molla e si riporta sotto nel punteggio.

Un buon successo per la Polisportiva Basket

Nel finale, però, i delfini dimostrano freddezza e solidità, con Di Mauro e i suoi compagni che consolidano i possessi e il vantaggio, portando a casa la vittoria con il punteggio finale di 76-67.

Un successo fondamentale per Agropoli, che con questa vittoria riscatta le ultime difficoltà e si prepara a affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.