Basket: la Polisportiva Basket Agropoli torna alla vittoria al “Pala Di Concilio” con il successo su Cercola (76-67)

Un successo fondamentale per Agropoli, che con questa vittoria riscatta le ultime difficoltà e si prepara a affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia

A cura di Alessandro Pippa

La Polisportiva Basket Agropoli conquista una preziosa vittoria al “Pala Di Concilio”, battendo Cercola con il punteggio di 76-67, in un match che ha visto alternarsi momenti di grande intensità.

Il match

Nel primo quarto i delfini partono con il piede giusto, difendendo con ordine e affidandosi alla precisione di Tempone e Garcia, che siglano importanti canestri.

Il quarto si chiude con un vantaggio di 5 punti per Agropoli (23-18). Nel secondo quarto, però, Cercola reagisce e riesce a rientrare in partita, grazie soprattutto alle triple di Nocerino e ai canestri da sotto di Spera.

Alla fine della prima metà di gara, il punteggio è favorevole a Cercola, che chiude il quarto in vantaggio 35-38.

Nel secondo tempo, Agropoli cambia marcia. La squadra aggredisce l’incontro con più aggressività e precisione, in particolare grazie alle triple di Marino e Tempone.

Con un buon break, i delfini riescono a ribaltare il punteggio, portandosi in vantaggio 56-48 al termine del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo di gioco, Agropoli tenta di gestire il vantaggio accumulato, ma Cercola non molla e si riporta sotto nel punteggio.

Un buon successo per la Polisportiva Basket

Nel finale, però, i delfini dimostrano freddezza e solidità, con Di Mauro e i suoi compagni che consolidano i possessi e il vantaggio, portando a casa la vittoria con il punteggio finale di 76-67.

Un successo fondamentale per Agropoli, che con questa vittoria riscatta le ultime difficoltà e si prepara a affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capaccio Paestum: Donato Alonzo ufficializza la candidatura alle Elezioni Regionali

Concorrerà nella lista A testa alta

Roccadaspide, Don Luigi Quaglia lascia la parrocchia di Fonte: al suo posto Don Gianluca Cariello

Don Luigi, di Roccadaspide, è stato parroco della frazione per oltre trent’anni

Eccellenza: l’Ebolitana batte di misura il Salernum Baronissi

Decisivo il gol di Hefiane al 35' del secondo tempo. Gli Eburini…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito