Basket Agropoli: vittoria a tavolino contro l’asd pallacanestro San Michele

La Polisportiva Basket Agropoli si aggiudica, senza scendere in campo, i due punti contro l’ASD Pallacanestro San Michele. Una PEC, arrivata in mattinata, ha comunicato ufficialmente che, a causa di divergenze interne tra giocatori e società della squadra che avrebbe dovuto ospitare i delfini, gli atleti hanno deciso di scioperare.

Partita vinta a tavolino

La partita in programma per domenica non verrà disputata e sarà assegnata la vittoria a tavolino alla formazione agropolese. Con questo successo, l’Agropoli incamera due punti preziosi e prosegue la propria corsa in ottica play-off, restando agganciata alle posizioni di vertice.

Resta ora da chiarire il destino della Pallacanestro San Michele: non si escludono provvedimenti e possibili sanzioni da parte della Federazione nei confronti del club.