Basket Agropoli, nel weekend arriva il Sant’Antimo. Delfini provano a superare la crisi

I delfini sono a secco di vittorie da sette turni. Domenica in campo per vincere con il nuovo acquisto Fei

Alessandro Pippa

Obiettivo ripartire, già dalla prossima gara in programma nel weekend al PalaCilento di Torchiara contro il Sant’Antimo. Questa la parola d’ordine per la Polisportiva Basket Agropoli. I delfini nell’ultimo turno hanno perso 74 a 61 contro Cercola in trasferta. Ma sono ben 7 i turni senza vittoria, anche se con due gare perse al suono della sirena contro Sarno in casa e Forio fuori.

Basket Agropoli, 7 sconfitte di fila: è crisi

Tuttavia il bottino è troppo magro. Gli ultimi punti sono arrivati addirittura il 23 novembre quando i cilentani hanno battuto 81 a 78 il Portici. Poi la squadra di coach Di Concilio ha inanellato soltanto sconfitte.

Il periodo negativo è iniziato nel dicembre alla vigilia dell’incendio al Pala Di Concilio che ha costretto la squadra a trasferirsi a Torchiara, un campo su cui sono state collezionate quattro sconfitte.

Leggi anche:

Agropoli si arrende a Cercola: i cilentani cadono ancora in trasferta

Ma da domenica bisogna ripartire: troppo pochi i 14 punti in campionato al pari proprio con il prossimo avversario, il Sant’Antimo. Una sconfitta significherebbe il decimo posto in classifica e il rischio di essere risucchiati ancora più giù.

Per la gara ci sarà anche il nuovo acquisto Matteo Fei, con una lunga esperienza tra Ancora, Siena e Messina a dispetto della giovane età, essendo un classe 2006.

Condividi questo articolo
Nessun commento
donazioni del sangue

Agropoli, AVIS: ecco il calendario delle raccolte sangue per febbraio 2026

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il calendario delle raccolte sangue…

Gabriella Lancuba
Gabriella Lancuba
Lavori in corso

Eboli, lavori Terna sulla SS19: modifiche alla viabilità il 9 e 10 febbraio 2026

Ecco le regole per la viabilità. Limitazioni per consentire opere di realizzazione…

Antonio Elia
Antonio Elia

Capaccio: durante l’Open Day dell’IIS Piranesi presentato il percorso quadriennale

Porte aperte presso l'IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per l'Open day…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese
Tangenziale Salerno incidente

Incidente sulla tangenziale di Salerno: scontro tra sei auto e traffico paralizzato

Grave incidente sulla tangenziale di Salerno prima di Mariconda. Scontro tra sei…

Federica Inverso
Federica Inverso
Polizia

Salerno, furto in un negozio del centro: denunciato un uomo di origine marocchine

L'uomo aveva portato via due paia di scarpe da una donna per…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Mostra di più