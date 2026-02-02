Basket Agropoli, nel weekend arriva il Sant’Antimo. Delfini provano a superare la crisi

Obiettivo ripartire, già dalla prossima gara in programma nel weekend al PalaCilento di Torchiara contro il Sant’Antimo. Questa la parola d’ordine per la Polisportiva Basket Agropoli. I delfini nell’ultimo turno hanno perso 74 a 61 contro Cercola in trasferta. Ma sono ben 7 i turni senza vittoria, anche se con due gare perse al suono della sirena contro Sarno in casa e Forio fuori.

Basket Agropoli, 7 sconfitte di fila: è crisi

Tuttavia il bottino è troppo magro. Gli ultimi punti sono arrivati addirittura il 23 novembre quando i cilentani hanno battuto 81 a 78 il Portici. Poi la squadra di coach Di Concilio ha inanellato soltanto sconfitte.

Il periodo negativo è iniziato nel dicembre alla vigilia dell’incendio al Pala Di Concilio che ha costretto la squadra a trasferirsi a Torchiara, un campo su cui sono state collezionate quattro sconfitte.

Ma da domenica bisogna ripartire: troppo pochi i 14 punti in campionato al pari proprio con il prossimo avversario, il Sant’Antimo. Una sconfitta significherebbe il decimo posto in classifica e il rischio di essere risucchiati ancora più giù.

Per la gara ci sarà anche il nuovo acquisto Matteo Fei, con una lunga esperienza tra Ancora, Siena e Messina a dispetto della giovane età, essendo un classe 2006.