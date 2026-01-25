Basket Agropoli, serata amara al PalaCilento: Pozzuoli domina e passa 65-83

Non riesce l’impresa alla Polisportiva Basket Agropoli che, tra le mura amiche del PalaCilento di Torchiara, si arrende alla forza della Flavio Basket Pozzuoli. Il match, valido per la terza giornata di ritorno della Conference Sud (Girone O), si è chiuso con un netto 65-83 a favore degli ospiti, confermando il momento di forma della compagine puteolana, saldamente ancorata al quarto posto in classifica.

La vittoria permette agli ospiti di migliorare il proprio record complessivo (ora 12-4), mentre per l’Agropoli la classifica si fa più complicata, restando ferma all’ottava posizione.

Protagonisti e tabellini

Tra le fila agropolesi spicca la prova di Veljkovic, ultimo ad arrendersi con i suoi 18 punti, seguito da Lepre (13) e Garcia (12). Tuttavia, il supporto complessivo del roster non è bastato a contenere l’uragano Gulley: il giocatore di Pozzuoli ha dominato la scena siglando 28 punti e spaccando in due la partita.

Buone anche le prove di Kader Mama (14) e Longobardi (12) per i viaggianti.