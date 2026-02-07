Basket Agropoli, coach Di Concilio presenta la sfida di domenica

Sarà una partita complicata quella che attende il Basket Agropoli domenica prossima. Ne è consapevole coach Alberto Di Concilio, che alla vigilia del match ha sottolineato l’importanza di reagire per lasciarsi alle spalle il momento negativo.

Le parole di coach Di Concilio

«Sarà una sfida dura – ha spiegato il tecnico – ma dobbiamo mettercela tutta per uscire da questo brutto periodo. Servirà migliorare le percentuali al tiro ed essere concentrati per tutta la durata della gara».

Di fronte ci sarà Sant’Antimo, avversario ostico e ben organizzato: «È una squadra tosta, che ha dato filo da torcere a tutte le formazioni del girone. Ma in questo momento dobbiamo pensare solo a vincere, se vogliamo rientrare nella corsa ai play-off».

Nonostante le difficoltà, il lavoro settimanale lascia segnali positivi: «I ragazzi si allenano bene durante la settimana. Devono solo ritrovare fiducia e quella vittoria che può cambiare l’inerzia della stagione».