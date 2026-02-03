Bandiere a mezz’asta il 10 febbraio: Salerno celebra il Giorno del ricordo

In occasione del Giorno del ricordo, la Prefettura di Salerno dispone l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici della provincia per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata

Ernesto Rocco
Bandiera Italiana

La città di Salerno e l’intera provincia si preparano a onorare la memoria delle vittime delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. In occasione del “Giorno del ricordo”, previsto per martedì 10 febbraio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto una precisa disposizione cerimoniale che coinvolgerà tutti gli uffici pubblici del territorio.

Le disposizioni della Prefettura

Attraverso una nota ufficiale diffusa dall’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Salerno , il Prefetto Francesco Esposito ha comunicato l’obbligo di esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea. La direttiva è stata indirizzata alla Presidenza della Provincia, ai Sindaci, ai Commissari dei Comuni e a tutti i dirigenti degli uffici pubblici dell’area salernitana.

Il protocollo, emesso in data 3 febbraio 2026 , sottolinea l’importanza istituzionale di questa ricorrenza, volta a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché delle complesse vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.

Leggi anche:

Battipaglia: il Giorno del Ricordo e una cerimonia solenne per non dimenticare

Un momento di raccoglimento collettivo

L’esposizione dei vessilli a mezz’asta rappresenta un segno visibile di partecipazione al dolore delle famiglie colpite e un tributo solenne alla memoria storica del Paese. Il Giorno del ricordo, istituito ufficialmente per legge, invita le istituzioni e i cittadini a riflettere su una delle pagine più dolorose del Novecento, garantendo che il sacrificio dei tanti esuli giuliano-dalmati non venga dimenticato.

Tutti gli edifici pubblici della provincia di Salerno saranno dunque chiamati a osservare questa disposizione per l’intera giornata di martedì prossimo, rendendo omaggio a chi subì il dramma della deportazione e della perdita della propria terra.

Condividi questo articolo
Nessun commento
Stadio Arechi Salerno

Stadio Arechi e Volpe, lavori fermi al palo. Ecco il piano per sbloccare i cantieri

Nuovi fondi e interventi tecnici per garantire l'avvio delle opere di restyling…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Legambiente, conferenza stampa

Legambiente, transizione verde in Campania: Salerno 12esima in Italia con 10.900 imprese green

Presentata questa mattina la campagna di Legambiente Campania in collaborazione con le…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Venezuela

Democrazia e migrazioni: a Camerota il dialogo internazionale con l’ex deputata venezuelana Magallanes

Il 14 febbraio 2026 Camerota ospita l'ex deputata Magallanes per un incontro…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Battipaglia, via serroni alto

Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro

I lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente…

Antonio Elia
Antonio Elia
Eboli, traffico in tilt

Eboli, traffico e ambulanze in difficoltà sulla salita ospedaliera: una criticità che non accenna a diminuire

Un problema quotidiano per cittadini e operatori sanitari soprattutto nelle ore di…

Antonio Elia
Antonio Elia
Mostra di più