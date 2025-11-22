Auto precipitata a Salerno: questa mattina il recupero

Sono state necessarie tre ore per poter recuperare il mezzo

Redazione Infocilento

Questa mattina sono state portate a termine le operazioni di recupero dell’automobile precipitata nella tarda serata di lunedì 17 novembre da via Benedetto Croce a Salerno.

La vettura, che aveva fortunatamente terminato la sua corsa lungo il dirupo rimanendo bloccata dalla vegetazione, era stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco nei giorni scorsi, non potendo essere rimossa a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Fin dalle ore 7:30 di oggi, i caschi rossi e la Polizia Municipale — con cui l’intervento è stato coordinato e con i quali è stato predisposto l’impiego di una specifica autogru — erano presenti sul posto.

I soccorritori, mediante una manovra su corda, si sono calati fino a raggiungere la vettura, liberandola e imbragandola con una fascia che ha poi consentito all’autogru di sollevarla e riportarla a terra, nei pressi del campetto di via Ligea.

Alle operazioni hanno assistito anche i familiari del proprietario del mezzo, che successivamente hanno potuto recuperare gli effetti personali rimasti all’interno dell’abitacolo.

Le attività si sono concluse in circa tre ore, completandosi poco prima del peggioramento delle condizioni meteo.

