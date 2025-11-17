Grave incidente a Salerno: auto fuori strada finisce in una scarpata

L’automobile ha sfondato una ringhiera ed è precipitata giù

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo via Benedetto Croce, l’arteria che collega Salerno con Vietri sul Mare. L’episodio ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi e ha bloccato la circolazione nella zona.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, il conducente di un’automobile avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è sbandata finendo fuoristrada, per poi sfondare la ringhiera di protezione laterale e precipitare nella scarpata sottostante. La dinamica esatta che ha portato all’uscita di strada non è al momento chiara e sarà oggetto di indagine da parte delle Forze dell’Ordine.

I soccorsi

I soccorsi sono stati immediati e particolarmente complessi data la posizione in cui è finito il veicolo. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati dai soccorritori specializzati del nucleo speleo alpino fluviale (SAF), necessari per il recupero del mezzo e del conducente in un’area impervia. Per supportare le operazioni, è stato richiesto anche l’intervento di un’autoscala.

Sul posto sono giunti anche i sanitari della Croce Rossa per prestare le prime cure e i tentativi di recupero, insieme alle Forze dell’Ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, gestire il traffico ed effettuare i primi rilievi di rito.

La persona alla guida ha riportato gravi ferite ma era cosciente quando è stata raggiunta dai soccorritori.

