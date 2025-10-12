Auto in fiamme all’uscita dell’A2 a Lagonegro: salva per miracolo una coppia

I due occupanti, accortisi del fumo che fuoriusciva dal cofano, hanno accostato e abbandonato il veicolo giusto in tempo

A cura di Federica Pistone

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dello svincolo autostradale di Lagonegro Nord, in Basilicata, dove una Citroën C3 ha improvvisamente preso fuoco.

La ricostruzione

A bordo dell’auto una coppia di napoletani, riuscita fortunatamente a mettersi in salvo pochi istanti prima che l’abitacolo venisse avvolto dalle fiamme. L’episodio si è verificato a ridosso dell’uscita dell’autostrada A2 del Mediterraneo. I due occupanti, accortisi del fumo che fuoriusciva dal cofano, hanno accostato e abbandonato il veicolo giusto in tempo.

Gli interventi

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri. La squadra, pur operando fuori regione, si trovava in zona e ha potuto raggiungere rapidamente il luogo dell’incendio. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, impedendo che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o alla vegetazione vicina.

Le cause del rogo sarebbero riconducibili a un guasto meccanico, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine esatta dell’incendio. Nessuna conseguenza per la coppia, solo tanto spavento. L’auto, invece, è andata completamente distrutta.

