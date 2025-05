Auto contro cinghiale sulla Cilentana: ennesimo incidente nella notte

Ennesimo incidente stradale a causa di un cinghiale. È successo ad alcuni metri dallo svincolo Agropoli Nord. L’animale (un esemplare adulto) è stato segnalato già privo di vita al centro della carreggiata: probabile che l’ungulato abbia impattato contro un’auto nel tentativo di attraversare la carreggiata nel corso della notte.

L’intervento di rimozione e i precedenti

L’intervento delle autorità ha portato allo spostamento della carcassa ai margini della corsia sud per evitare che potesse rappresentare un pericolo per i mezzi in transito. Successivamente del caso sono stati informati i veterinari dell’Asl e il personale Anas.

Nelle scorse settimane altri due incidenti sono stati segnalati nei pressi degli svincoli Agropoli Sud, di Centola e tra Vallo Scalo e Omignano.

Purtroppo la presenza di questi animali è un pericolo costante per quanti transitano sia sulle arterie principali che su vie secondarie del comprensorio.