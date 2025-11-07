Attivo l’ATM di Sant’Angelo a Fasanella, un servizio importante per un piccolo borgo

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha il suo Postamat, sembra una banalità, ma il servizio non è scontato per un piccolo borgo dell’entroterra cilentano, basti pensare che i residenti, prima dell’installazione dell’ATM di Poste Italiane, erano costretti a spostarsi in altri comuni, con l’automobile o con i mezzi pubblici, per poter effettuare le operazioni di prelievo di contanti e tutte le operazioni consentite dall’ATM.

Il nuovo ATM consentirà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

A commentare la notizia, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Bruno Tierno. "E' un servizio essenziale per il nostro paese. Ringraziamo Poste Italiane per aver accolto le sollecitazioni di questi ultimi mesi e per l'attenzione che sta riservando alle comunità locali soprattutto dell'entroterra. L'ATM Postamat è dotato di una tecnologia di ultima generazione con funzionalità touch e processore che velocizza le operazioni e può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è dotato di dispositivi di sicurezza innovativi. Il bancomat sarà operativo dalla prossima settimana" hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Un servizio in più, tanto utile a chi visita e a chi vive nel paese, pieno di risorse e d eccellenze, ma distante dai centri erogatori di servizi.