Atena Lucana: auto imbocca autostrada contromano, Polizia evita il peggio

Momenti di paura lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’auto ha percorso per alcuni istanti la carreggiata in senso opposto, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.

La ricostruzione

L’episodio si è verificato all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, quando il conducente di una vettura di grossa cilindrata, probabilmente per un errore di manovra, ha imboccato l’autostrada contromano senza rendersi immediatamente conto della pericolosità della situazione.

L’intervento della Polstrada

Determinante è stato il rapido intervento della Polizia Stradale del Distaccamento di Sala Consilina. Gli agenti sono riusciti a intercettare il veicolo e a bloccarlo in condizioni di sicurezza, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere gravissime.

Grazie alla prontezza e alla professionalità della pattuglia, la circolazione è stata messa rapidamente in sicurezza e l’episodio si è concluso senza incidenti né feriti.