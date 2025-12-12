ASL Salerno e Roche insieme per potenziare le terapie oculari all’ospedale di Polla

L’iniziativa mira a semplificare l’accesso alla terapia intravistele

A cura di Federica Pistone

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno ha approvato una sponsorizzazione con la Società Roche S.p.A. per sostenere un progetto dell’U.O.S.D. di Oculistica del Presidio Ospedaliero “L. Curto” di Polla.

L’iniziativa

L’iniziativa mira a semplificare l’accesso alla terapia intravistele, una procedura medica che consente di somministrare farmaci direttamente all’interno dell’occhio per trattare alcune gravi patologie della retina come la degenerazione maculare o l’edema maculare.

La sponsorizzazione

La sponsorizzazione prevede un contributo di 23 mila euro da parte di Roche, destinato all’acquisto di un sistema a flusso laminare “Toul” e al supporto delle attività correlate.

Leggi anche:

Padula: arrivano i fondi per la videosorveglianza

L’accordo è regolato da un contratto che garantisce all’ASL piena autonomia nella gestione del progetto e la massima trasparenza, esclusi interferenze della società sponsor nelle scelte cliniche o organizzative dell’azienda sanitaria.

Il contributo

Il contributo sarà impiegato esclusivamente per realizzare gli obiettivi del progetto, con l’obbligo per l’ASL di documentare e raccontare l’avanzamento delle attività, inclusa la valorizzazione del ruolo di Roche nelle comunicazioni pubbliche.

Il provvedimento è stato reso pubblico nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ASL dedicata a sovvenzioni e contributi.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Castellabate: al via il torneo delle due Sicilie-Cilento targato CONIFA

Gran finale sabato, alle ore 13.00, con l'atto finale del torneo e…

Benjamin Salvador

Eccellenza: movimenti di mercato per Battipagliese e Santa Maria

Ecco Benjamin Salvador per le zebrette. Due arrivi per mister Condemi

Luci Natale

Aquara, l’associazione “Il Calore di Mainardi” promuove un grande evento di Santa Lucia, ecco il programma

Appuntamento il 13 e il 14 dicembre con "Calore e Sapori del…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.