ASL Salerno e Roche insieme per potenziare le terapie oculari all’ospedale di Polla

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno ha approvato una sponsorizzazione con la Società Roche S.p.A. per sostenere un progetto dell’U.O.S.D. di Oculistica del Presidio Ospedaliero “L. Curto” di Polla.
L’iniziativa
L’iniziativa mira a semplificare l’accesso alla terapia intravistele, una procedura medica che consente di somministrare farmaci direttamente all’interno dell’occhio per trattare alcune gravi patologie della retina come la degenerazione maculare o l’edema maculare.
La sponsorizzazione
La sponsorizzazione prevede un contributo di 23 mila euro da parte di Roche, destinato all’acquisto di un sistema a flusso laminare “Toul” e al supporto delle attività correlate.
L’accordo è regolato da un contratto che garantisce all’ASL piena autonomia nella gestione del progetto e la massima trasparenza, esclusi interferenze della società sponsor nelle scelte cliniche o organizzative dell’azienda sanitaria.
Il contributo
Il contributo sarà impiegato esclusivamente per realizzare gli obiettivi del progetto, con l’obbligo per l’ASL di documentare e raccontare l’avanzamento delle attività, inclusa la valorizzazione del ruolo di Roche nelle comunicazioni pubbliche.
Il provvedimento è stato reso pubblico nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ASL dedicata a sovvenzioni e contributi.