Asl Salerno: al via da Colliano il percorso formativo “Agire per il clima”,

Parte domani a Colliano il percorso formativo “Agire per il clima – Incontri, Workshop, Seminari: Emergenze, impatti e misure”, organizzato dall’ASL Salerno in collaborazione con il Cervene, il Comune di Colliano, il Comune di Agropoli, Legambiente e il Campus Mediterraneo. L’iniziativa, rivolta a personale sanitario, operatori dell’emergenza-urgenza, protezione civile e specialisti del settore, si concluderà il 6 marzo con una due giorni di approfondimenti su temi legati ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze.

Temi principali della prima sessione

La prima sessione del percorso formativo affronterà i rischi naturali più rilevanti, come siccità e crisi idriche, erosione, salinizzazione e desertificazione, alluvioni e frane. Particolare attenzione sarà rivolta alla transizione agro-ecologica, alla cooperazione tra settori produttivi e alle emergenze che coinvolgono api e insetti impollinatori, fondamentali indicatori della salute degli ecosistemi.

Obiettivi del percorso formativo

L’iniziativa punta a promuovere collaborazioni intersettoriali tra ordini professionali, scuole, allevatori, agricoltori, operatori del settore alimentare (OSA), parchi, riserve, comuni, comunità montane, associazioni e terzo settore. L’obiettivo principale è sostenere l’attuazione dell’Obiettivo 13 dell’Agenda ONU 2030, con particolare riferimento al target 13.1, volto a rafforzare la capacità di ripresa e adattamento ai rischi climatici e ai disastri naturali.

Inoltre, il percorso mira all’adeguamento dei manuali d’emergenza secondo le priorità dell’Agenda 2030 e al potenziamento delle competenze del personale sanitario in caso di emergenze ambientali, inclusi gli inquinamenti che interessano le attività apistiche.

Cerimonia di apertura e intitolazione dell’Aula Adriano Mantovani

Domani, a partire dalle ore 9.00, è in programma a Colliano la cerimonia di intitolazione dell’“Aula Adriano Mantovani”, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno in via Isca. Alla cerimonia prenderanno parte autorità civiche e istituzionali, tra cui Gerardo Strollo, sindaco di Colliano e già direttore UOC Sanità Animale dell’ASL Salerno, e Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL.