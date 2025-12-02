Ascea Winterland accende il Natale cilentano con ruota panoramica e pista di pattinaggio

Domenica 7 dicembre 2025 si aprirà ufficialmente il periodo delle festività con l’inaugurazione di Ascea Winterland, l’iniziativa che fino all’8 gennaio trasformerà Piazza Europa in un villaggio invernale dedicato alla magia del Natale, alle luci e al divertimento per tutte le età.

Le novità

Protagonista dell’edizione 2025 sarà la ruota panoramica, un’attrazione che permetterà di vivere la magia del Natale dall’alto, con una vista suggestiva sul golfo di Velia.

Accanto alla ruota panoramica torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, riproposta dopo il successo dello scorso anno. Uno spazio pensato per grandi e piccoli, con pattini disponibili in loco e un percorso adatto a tutti. Ascea Winterland sarà il cuore delle festività, ma tutto il territorio comunale – dal centro alle frazioni – ospiterà appuntamenti, attività e momenti di aggregazione pensati per mantenere vivo lo spirito del Natale in ogni parte del comune.

Un percorso che punta a consolidare il ruolo di Ascea all’interno delle iniziative natalizie del Cilento, valorizzando un’idea di territorio accogliente, ordinato e vivibile anche durante i mesi invernali.

Si parte il 7 dicembre

L’apertura del 7 dicembre inaugura un calendario che accompagnerà la comunità fino al 6 gennaio 2026, con appuntamenti pensati per residenti, famiglie e visitatori.

«Con Ascea Winterland vogliamo costruire un clima di festa capace di coinvolgere tutta la comunità, dalle famiglie ai più piccoli. La nostra ambizione è rendere Ascea uno dei punti di riferimento del Natale cilentano, perché il Cilento non è solo estate e turismo balneare, ma un territorio che può offrire accoglienza e qualità durante tutto l’anno».

«Abbiamo lavorato a un programma che abbraccia tutto il comune, con iniziative che raggiungeranno anche le frazioni. L’obiettivo è creare momenti da vivere insieme e rafforzare il ruolo di Ascea all’interno delle iniziative natalizie del Cilento, valorizzando ogni parte del nostro territorio».