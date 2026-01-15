Ascea Marina, tenta di colpire un automobilista: denunciato

Momenti di tensione nella mattinata di oggi ad Ascea Marina, dove un acceso alterco tra automobilisti ha rischiato di degenerare in un episodio di violenza.

I fatti

Due veicoli, per cause non specificate, stavano per scontrarsi senza che l’incidente si verificasse. Subito dopo l’accaduto, uno dei conducenti, visibilmente agitato, è sceso dal proprio veicolo e ha prelevato dal portabagagli un arnese di ferro, con il quale ha tentato di colpire l’altro automobilista.

L’azione è stata però interrotta grazie all’intervento di un passante, che è riuscito a fermare l’uomo evitando conseguenze più gravi.

Gli interventi

Sul posto è stato richiesto l’intervento della polizia locale. Dopo pochi minuti è giunto il comandante, tenente Falcone, che ha proceduto all’identificazione dell’autore del gesto, al sequestro dell’oggetto utilizzato come arma e alla denuncia a piede libero del soggetto.