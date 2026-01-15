Ascea Marina, tenta di colpire un automobilista: denunciato

Un acceso alterco tra automobilisti ha rischiato di degenerare in un episodio di violenza

Chiara Esposito

Momenti di tensione nella mattinata di oggi ad Ascea Marina, dove un acceso alterco tra automobilisti ha rischiato di degenerare in un episodio di violenza.

I fatti

Due veicoli, per cause non specificate, stavano per scontrarsi senza che l’incidente si verificasse. Subito dopo l’accaduto, uno dei conducenti, visibilmente agitato, è sceso dal proprio veicolo e ha prelevato dal portabagagli un arnese di ferro, con il quale ha tentato di colpire l’altro automobilista.

L’azione è stata però interrotta grazie all’intervento di un passante, che è riuscito a fermare l’uomo evitando conseguenze più gravi.

Gli interventi

Sul posto è stato richiesto l’intervento della polizia locale. Dopo pochi minuti è giunto il comandante, tenente Falcone, che ha proceduto all’identificazione dell’autore del gesto, al sequestro dell’oggetto utilizzato come arma e alla denuncia a piede libero del soggetto.

