Ascea Marina, cane aggredisce un passante: individuato il proprietario grazie alle telecamere

Lo scorso 20 novembre, intorno alle ore 15:00, un uomo originario di Ceraso è stato aggredito e morsicato da un cane di grossa taglia mentre passeggiava con la moglie sul lungomare di Ascea Marina.
Uomo trasferito al San Luca di Vallo della Lucania
La vittima ha riportato segni evidenti di morsicatura alla coscia, con lesioni successivamente refertate dal pronto soccorso dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A seguito della denuncia presentata ai carabinieri della locale stazione, la polizia locale ha avviato immediate verifiche, riuscendo a ricostruire l’accaduto grazie all’analisi delle videocamere presenti nella zona.
Proprietario identificato dalle telecamere
Le immagini hanno permesso di identificare il proprietario dell’animale, che ora sarà chiamato a risarcire i danni provocati. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Sansone, sottolinea come l’investimento costante nel potenziamento dell’impianto contribuisca a garantire un maggiore controllo del territorio, pur riconoscendo che la tecnologia non possa prevenire ogni criticità.