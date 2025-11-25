Ascea Marina, cane aggredisce un passante: individuato il proprietario grazie alle telecamere

La vittima ha riportato segni evidenti di morsicatura alla coscia, con lesioni successivamente refertate dal pronto soccorso dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania

A cura di Chiara Esposito
Ambulanza

Lo scorso 20 novembre, intorno alle ore 15:00, un uomo originario di Ceraso è stato aggredito e morsicato da un cane di grossa taglia mentre passeggiava con la moglie sul lungomare di Ascea Marina.

Uomo trasferito al San Luca di Vallo della Lucania

La vittima ha riportato segni evidenti di morsicatura alla coscia, con lesioni successivamente refertate dal pronto soccorso dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A seguito della denuncia presentata ai carabinieri della locale stazione, la polizia locale ha avviato immediate verifiche, riuscendo a ricostruire l’accaduto grazie all’analisi delle videocamere presenti nella zona.

Proprietario identificato dalle telecamere

Le immagini hanno permesso di identificare il proprietario dell’animale, che ora sarà chiamato a risarcire i danni provocati. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Sansone, sottolinea come l’investimento costante nel potenziamento dell’impianto contribuisca a garantire un maggiore controllo del territorio, pur riconoscendo che la tecnologia non possa prevenire ogni criticità.

Leggi anche:

Regionali: le sfide interne nel Cilento e il caso Agropoli. Lampasona sotto le attese, la maggioranza si divide

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pioggia - maltempo

Ancora maltempo: prorogata di altre 24 ore l’allerta meteo , ecco le zone interessate

La protezione civile ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo abbassando…

Paestum Museo

A Paestum il workshop regionale sul Turismo Religioso, ecco il programma

L'appuntamento è per sabato 29 novembre a partire dalle ore 10:00

Libri

Centola: nuovo contributo ministeriale per la Biblioteca comunale “Saggiomo”

L’obiettivo è quello di garantire spazi sempre più inclusivi e attività dedicate…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79