Curiosità

Arriva Marzo: tra risveglio della natura e fascino della transizione

Benvenuto marzo! Scopriamo insieme le date chiave, le curiosità e i proverbi che caratterizzano il mese che segna il passaggio dall’inverno alla primavera.

Redazione Infocilento
Primavera

Con l’addio definitivo ai rigori di febbraio, marzo si presenta come il vero ponte tra le stagioni. È un mese di soglia, caratterizzato da una luce che si fa ogni giorno più insistente e da una natura che, pur con qualche incertezza, inizia a mostrare i primi segni del risveglio. Per molti rappresenta il momento della rinascita, un periodo in cui l’energia vitale torna a scorrere nei campi come nelle città, portando con sé quella tipica “pazzia” climatica che lo ha reso celebre nella cultura popolare.

Le date da segnare sul calendario

Il mese di marzo è scandito da appuntamenti che intrecciano impegno sociale, tradizioni religiose e fenomeni astronomici. Ecco i principali:

  • 8 marzo: Giornata internazionale della donna. Un momento fondamentale per riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche sulle discriminazioni e le violenze che ancora colpiscono le donne in tutto il mondo.
  • 19 marzo: Festa del papà. In coincidenza con il giorno di San Giuseppe, è la ricorrenza dedicata alla figura paterna, tradizionalmente celebrata in Italia con dolci tipici come le zeppole o i bignè.
  • 20 marzo: Equinozio di primavera. Nel 2026, il passaggio astronomico alla nuova stagione avverrà ufficialmente in questa data, segnando il momento in cui la durata del giorno e quella della notte si equivalgono.
  • 29 marzo: Inizio dell’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica, le lancette si sposteranno un’ora in avanti, regalandoci pomeriggi più lunghi e luminosi.

Curiosità e simbologia

Il nome del mese deriva dal dio romano Marte, divinità della guerra ma anche protettore della fertilità e dei raccolti. Nell’antico calendario romano, marzo era il primo mese dell’anno, una scelta logica visto che coincideva con la ripresa delle attività agricole e militari dopo la pausa invernale.

Leggi anche:

E’ arrivato marzo: il mese della rinascita e delle nuove sfide

Un’altra curiosità riguarda il fiore simbolo di questo periodo: la mimosa. Sebbene fiorisca spesso già a fine febbraio, la sua associazione con l’8 marzo l’ha resa l’emblema indiscusso del mese. Inoltre, marzo è il mese in cui, secondo la tradizione, tornano le rondini, simbolo universale di speranza e rinnovamento.

La saggezza popolare: proverbi e detti

La natura instabile del meteo marzolino ha generato una vasta gamma di detti popolari che sottolineano la sua imprevedibilità.

  • “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”: forse il più famoso, descrive perfettamente i repentini cambi di fronte meteorologici.
  • “Marzo asciutto, gran per tutto”: un auspicio degli agricoltori, secondo cui un mese poco piovoso favorirebbe un raccolto abbondante di grano.
  • “Per San Giuseppe, ogni rondine passa il monte”: un riferimento al ritorno migratorio degli uccelli che annunciano il clima mite.
  • “Marzo ventoso, frutteto maestoso”: il vento di questo mese è considerato utile per pulire gli alberi dai residui invernali e favorire la fioritura.
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Coccorullo

Il Parco del Cilento e le Eccellenze del territorio in vetrina a Sanremo

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato protagonista nei giorni del Festival di Sanremo, portando il cuore del territorio cilentano nella prestigiosa vetrina di Casa Sanremo

Battipaglia: domani l’autopsia sul corpo di Matteo Ginetti

Si svolgerà nel pomeriggio di domani all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia l’esame autoptico sul corpo di Matteo Ginetti

Aree interne e partecipazione, un appello dalla Pro Loco di Roscigno. Il presidente Palmieri: «il futuro non arriva da solo»

L'appello accorato arriva dal presidente della Pro Lo, Franco Palmieri

Aiuola

Laureana Cilento lancia “Adotta un’aiuola”: il verde urbano diventa bene comune

Il Comune di Laureana Cilento lancia il bando "Adotta un’aiuola". Cittadini e imprese possono gestire aree verdi in cambio di visibilità e sgravi fiscali

Salvitelle

Prossimità e sostegno: il Comune di Salvitelle accelera sui servizi ai cittadini

Dopo la chiusura dell'ultima attività commerciale, il Comune potenzia i servizi di assistenza, trasporti gratuiti e prossimità in collaborazione con il Piano di Zona S10

Sergio Cairone e Gianvito Morretta

La Holding Polivalente: a Salerno il Corso Specialistico per Commercialisti su Governance e Business

Aperte le iscrizioni al corso sulla Holding Polivalente a Salerno. Formazione online su governance familiare e pianificazione fiscale con borse di studio per giovani

Carnevale del Golfo 2026: trionfano “Oceania” e la “Befana vien da Carlo Pisacane”

Tante le maschere che hanno sfilato tra le stradine della città di Sapri, per la seconda e ultima tappa del Carnevale, organizzato dalla proloco cittadina, e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

Giovanni Fortunato

Presunta corruzione a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rinviato a giudizio

Il GUP dispone il rinvio a giudizio per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, e altri 6 indagati. Al centro dell'inchiesta una tangente da 100mila euro

Pasquale Aliberti

Voto di scambio politico – mafioso: confermata l’assoluzione per Pasquale Aliberti. Inammissibile il ricorso della Procura

Dopo oltre dieci anni si conclude il procedimento a carico dell'amministratore salernitano, cadono tutte le accuse

Raffaele Petta

Salerno, screening gratuito per la fertilità: un’iniziativa per la Festa della Donna

L'8 marzo a Salerno check-up gratuito della fertilità presso il Centro Alesan. Un’iniziativa dei centri d'eccellenza per contrastare l'aumento della sterilità

Disabili

Capaccio Paestum, al via il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: una città senza ostacoli

Il Comune di Capaccio Paestum avvia l'iter per il PEBA. Scopri come l'Amministrazione Paolino intende abbattere le barriere architettoniche per una città più inclusiva

Stadio Mario Vecchio

Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro

L'Amministrazione Paolino aggiudica l'appalto per la riqualificazione dello storico impianto "Mario Vecchio" a Capaccio Scalo. Nuovi campetti e barriere abbattute