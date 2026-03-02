Arriva Marzo: tra risveglio della natura e fascino della transizione

Con l’addio definitivo ai rigori di febbraio, marzo si presenta come il vero ponte tra le stagioni. È un mese di soglia, caratterizzato da una luce che si fa ogni giorno più insistente e da una natura che, pur con qualche incertezza, inizia a mostrare i primi segni del risveglio. Per molti rappresenta il momento della rinascita, un periodo in cui l’energia vitale torna a scorrere nei campi come nelle città, portando con sé quella tipica “pazzia” climatica che lo ha reso celebre nella cultura popolare.

Il mese di marzo è scandito da appuntamenti che intrecciano impegno sociale, tradizioni religiose e fenomeni astronomici. Ecco i principali:

8 marzo: Giornata internazionale della donna. Un momento fondamentale per riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche sulle discriminazioni e le violenze che ancora colpiscono le donne in tutto il mondo.

Un momento fondamentale per riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche sulle discriminazioni e le violenze che ancora colpiscono le donne in tutto il mondo. 19 marzo: Festa del papà. In coincidenza con il giorno di San Giuseppe, è la ricorrenza dedicata alla figura paterna, tradizionalmente celebrata in Italia con dolci tipici come le zeppole o i bignè.

In coincidenza con il giorno di San Giuseppe, è la ricorrenza dedicata alla figura paterna, tradizionalmente celebrata in Italia con dolci tipici come le zeppole o i bignè. 20 marzo: Equinozio di primavera. Nel 2026, il passaggio astronomico alla nuova stagione avverrà ufficialmente in questa data, segnando il momento in cui la durata del giorno e quella della notte si equivalgono.

Nel 2026, il passaggio astronomico alla nuova stagione avverrà ufficialmente in questa data, segnando il momento in cui la durata del giorno e quella della notte si equivalgono. 29 marzo: Inizio dell’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica, le lancette si sposteranno un’ora in avanti, regalandoci pomeriggi più lunghi e luminosi.

Curiosità e simbologia

Il nome del mese deriva dal dio romano Marte, divinità della guerra ma anche protettore della fertilità e dei raccolti. Nell’antico calendario romano, marzo era il primo mese dell’anno, una scelta logica visto che coincideva con la ripresa delle attività agricole e militari dopo la pausa invernale.

Un’altra curiosità riguarda il fiore simbolo di questo periodo: la mimosa. Sebbene fiorisca spesso già a fine febbraio, la sua associazione con l’8 marzo l’ha resa l’emblema indiscusso del mese. Inoltre, marzo è il mese in cui, secondo la tradizione, tornano le rondini, simbolo universale di speranza e rinnovamento.

La saggezza popolare: proverbi e detti

La natura instabile del meteo marzolino ha generato una vasta gamma di detti popolari che sottolineano la sua imprevedibilità.