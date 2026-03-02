Arriva Marzo: tra risveglio della natura e fascino della transizione

Con l’addio definitivo ai rigori di febbraio, marzo si presenta come il vero ponte tra le stagioni. È un mese di soglia, caratterizzato da una luce che si fa ogni giorno più insistente e da una natura che, pur con qualche incertezza, inizia a mostrare i primi segni del risveglio. Per molti rappresenta il momento della rinascita, un periodo in cui l’energia vitale torna a scorrere nei campi come nelle città, portando con sé quella tipica “pazzia” climatica che lo ha reso celebre nella cultura popolare.
Le date da segnare sul calendario
Il mese di marzo è scandito da appuntamenti che intrecciano impegno sociale, tradizioni religiose e fenomeni astronomici. Ecco i principali:
- 8 marzo: Giornata internazionale della donna. Un momento fondamentale per riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche sulle discriminazioni e le violenze che ancora colpiscono le donne in tutto il mondo.
- 19 marzo: Festa del papà. In coincidenza con il giorno di San Giuseppe, è la ricorrenza dedicata alla figura paterna, tradizionalmente celebrata in Italia con dolci tipici come le zeppole o i bignè.
- 20 marzo: Equinozio di primavera. Nel 2026, il passaggio astronomico alla nuova stagione avverrà ufficialmente in questa data, segnando il momento in cui la durata del giorno e quella della notte si equivalgono.
- 29 marzo: Inizio dell’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica, le lancette si sposteranno un’ora in avanti, regalandoci pomeriggi più lunghi e luminosi.
Curiosità e simbologia
Il nome del mese deriva dal dio romano Marte, divinità della guerra ma anche protettore della fertilità e dei raccolti. Nell’antico calendario romano, marzo era il primo mese dell’anno, una scelta logica visto che coincideva con la ripresa delle attività agricole e militari dopo la pausa invernale.
Un’altra curiosità riguarda il fiore simbolo di questo periodo: la mimosa. Sebbene fiorisca spesso già a fine febbraio, la sua associazione con l’8 marzo l’ha resa l’emblema indiscusso del mese. Inoltre, marzo è il mese in cui, secondo la tradizione, tornano le rondini, simbolo universale di speranza e rinnovamento.
La saggezza popolare: proverbi e detti
La natura instabile del meteo marzolino ha generato una vasta gamma di detti popolari che sottolineano la sua imprevedibilità.
- “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”: forse il più famoso, descrive perfettamente i repentini cambi di fronte meteorologici.
- “Marzo asciutto, gran per tutto”: un auspicio degli agricoltori, secondo cui un mese poco piovoso favorirebbe un raccolto abbondante di grano.
- “Per San Giuseppe, ogni rondine passa il monte”: un riferimento al ritorno migratorio degli uccelli che annunciano il clima mite.
- “Marzo ventoso, frutteto maestoso”: il vento di questo mese è considerato utile per pulire gli alberi dai residui invernali e favorire la fioritura.