Aree interne e partecipazione, un appello dalla Pro Loco di Roscigno. Il presidente Palmieri: «il futuro non arriva da solo»

L'appello accorato arriva dal presidente della Pro Lo, Franco Palmieri

Alessandra Pazzanese

Un appello accorato alla partecipazione e destinato alla cittadinanza, è giunto dallo storico Presidente della Pro Loco “Roscigno Vecchia APS”, Franco Palmieri, che, alcune settimane fa, ha scritto una lunga lettera pienamente condivisa da tanti cittadini e, di recente, ha rinnovato il suo invito con altrettanto riscontro.

Il futuro si costruisce insieme

Per tenere viva una comunità c’è bisogno di partecipazione, c’è bisogno che ognuno si chieda cosa può fare per il suo paese. Questo, in sintesi, il messaggio di Palmieri. “Il futuro non arriva da solo. Non lo portano gli altri. Il futuro si costruisce insieme, con attenzione, con responsabilità e partecipazione si costruisce con piccoli gesti quotidiani e con scelte condivise, capaci di tenere insieme memoria, identità e visione” ha fatto sapere Palmieri ricordando a tutti che se non si diventa una comunità coesa, attiva e consapevole i piccoli borghi delle aree interne, come quello di Roscigno, seppur custodi di storia e tradizioni, seppur scrigni di tesori, sono destinati a morire come testimoniano i dati, già allarmanti, sullo spopolamento.

La nota di Palmieri, diffusa anche attraverso i social newtork, è stata condivisa da tanti cittadini ed è stata accolta con un plauso dai numerosi lettori. Il Presidente della storica Pro Loco ha raccontato del suo appello, cogliendo l’occasione per rinnovarlo spiegandone il senso più utile e profondo, ai microfoni di InfoCilento.

