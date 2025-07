Aquara: per la festa patronale di San Lucido il santuario diventa luogo Giubilare

In occasione della celebrazione della Festa del Patrono San Lucido di Aquara, che si celebra il 28 luglio, la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari è stata designata come luogo Giubilare per coloro che vivranno secondo le Norme emanate dalla Penitenzieria Apostolica il 13 maggio 2024 sulla concessione dell’indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell’Anno 2025. A comunicarlo la Diocesi di Teggiano – Policastro attraverso il decreto firmato da Monsignor Antonio De Luca e dal Sac. Luigi Terranova, Cancelliere Vescovile.

Il luogo è stato annoverato tra quelli giubilari a partire dal 18 luglio e resterà tale fino al 28 luglio

“Vista la Bolla Spes non confundit che indice il Giubileo Ordinario per il 2025: Per tutti possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù “porta” di salvezza, si accoglie la richiesta del 4 luglio 2025 del Sac. Angelo Antonio Costantino, Parroco della Parrocchia San Nicola di Bari in Aquara, considerata la particolarità e l’importanza di tale richiesta per la vita spirituale e comunitaria dei fedeli e conformemente alle disposizioni da me emanate con Decreto Vescovile Prot. 36/2024 dell’8 dicembre 2024” si legge, tra le altre cose, sul decreto vescovile che riporta le motivazioni di tale importante decisione per i fedeli e per la comunità tutta.

Nel segno della fede

Don Antonio Costantino si impegnerà, dal suo canto, come riporta ancora il decreto, a valorizzare il tempo della preparazione alla festa, proponendo momenti di approfondimento della fede e della speranza cristiana, favorendo segni concreti di carità e misericordia, principalmente al servizio di quei fratelli che sono gravati da diverse necessità, riscoprendo le opere di misericordia corporale e le opere di misericordia spirituale e offrirà ai fedeli l’opportunità di celebrare «la bellezza del sacramento della guarigione e della gioia, la bellezza del perdono dei peccati!» al fine di favorire una più profonda comunione con Cristo e con la Chiesa. A tal proposito è stato già ultimato un ricco calendario di cerimonie e incontri religiosi per celebrare al meglio e sentitamente la figura di San Lucido, patrono di Aquara.