Aquara, la scuola oggi resta chiusa. Verifiche tecniche in corso

Verifiche presso l'istituto scolastico: «Misura preventiva per garantire massima sicurezza di studenti e personale»

Alessandra Pazzanese
Municipio Aquara

Le attività didattiche presso l’Comprensivo “Serre Castelcivita” di Aquara, sono state sospese per la giornata odierna, 4 febbraio 2026. Lo ha fatto sapere ai genitori e al personale scolastico l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Marino.

Scuola chiusa ad Aquara, i motivi

Il motivo della sospensione delle lezioni è dovuto ad una segnalazione relativa ad alcune anomalie riscontrate  presso l’edificio scolastico,  l’Ufficio Tecnico Comunale ha disposto, in via del tutto cautelativa, la temporanea inagibilità dei locali.

Le rassicurazioni

“Si tratta di una misura preventiva volta a garantire la massima sicurezza degli studenti e del personale, che per questa Amministrazione rappresenta la priorità assoluta. Tuttavia, siamo consapevoli dell’importanza di garantire la continuità didattica. Per questo motivo abbiamo già sollecitato l’UTC per le verifiche del caso  per accertare l’effettiva natura delle problematiche e definire gli interventi immediati di ripristino” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale che di è attivata per ottenere le certificazioni tecniche necessarie per revocare l’inagibilità e riaprire la scuola nel tempo più breve possibile.

