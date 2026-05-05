Aquara, la sanità diventa digitale: inaugurato lo Sportello di Telemedicina

Ad Aquara, questa mattina, è stato inaugurato lo Sportello di Telemedicina aperto grazie alla sinergia con l’ASL Salerno. Il nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’accesso alle cure e semplificare i servizi sanitari per tutti i cittadini.

L’iniziativa mira a rendere più immediata e accessibile l’assistenza sanitaria, offrendo la possibilità di usufruire di diverse prestazioni direttamente in sede comunale.

I servizi disponibili e gli orari dello sportello

L’ambulatorio di Telemedicina di Aquara ha sede presso il piano terra della Casa Comunale, con apertura prevista il lunedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30, garantendo così un punto di riferimento stabile per la cittadinanza.

Tra i servizi disponibili per i cittadini rientrano:

La prenotazione e lo svolgimento di visite di controllo

La consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

La richiesta di rinnovo del piano terapeutico

Il download dei referti clinici

L’inaugurazione e il valore per le Aree Interne

Presente al taglio del nastro, oltre al Sindaco di Aquara, Antonio Marino, con l’amministrazione comunale, anche il Presidente della Strategia Nazionale Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, vicesindaco del Comune di Roccadaspide.

L’apertura dello sportello ha rappresentato un momento significativo per la comunità, che potrà conoscere da vicino le opportunità offerte dalla telemedicina e i vantaggi di un sistema sanitario sempre più digitale e quindi vicino alle esigenze dei cittadini.

“Con questa iniziativa, il Comune di Aquara conferma il proprio impegno nel promuovere innovazione e qualità nei servizi pubblici, favorendo una sanità più efficiente, moderna e inclusiva” — Il sindaco Antonio Marino

Auricchio ha rivolto un sentito ringraziamento al Direttore dell’Asl Salerno, l’Ing. Gennaro Sosto, per l’impegno profuso nel garantire anche ai cittadini delle Aree Interne e più disagiate, facile accesso ai servizi sanitari.