Aquara: inaugurata questa mattina la nuova palestra comunale

Un’importante momento per la Comunità di Aquara quello vissuto questa mattina quando è stata consegnata, con una cerimonia inaugurale ufficiale, la nuova Palestra Comunale sita vicino all’Istituto Scolastico.

La cerimonia

A prendere parte alla cerimonia tanti amministratori del territorio e il Consigliere Regionale, Luca Cascone. “È sempre bello condividere un momento importante con un territorio che mette a disposizione dei cittadini nuove strutture che migliorano la qualità della vita delle Aree Interne offrendo servizi ulteriori e utili. Vedo tanti bambini e a loro rivolgo l’augurio più sentito per il futuro. Continueremo a lavorare, come Regione Campania, in azioni di contrasto allo spopolamento” ha fatto sapere il Consgliere Cascone.

“Abbiamo atteso un po’ per vedere ultimata questa struttura, i tempi della burocrazia sono, a volte, lunghi ma finalmente possiamo riconsegnare agli studenti e ai cittadini la loro palestra” ha fatto sapere, tra le altre cose, il Sindaco Marino. La cerimonia di benedizione della palestra è stata officiata dal Parroco, Don Antonio Costantino.