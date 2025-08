Aquara, il Carnevale aquarese gemellato con quello di Olevano sul Tusciano

Il due agosto, ad Aquara, è stata ufficializzata la cerimonia di gemellaggio tra il Carnevale antico tradizionale del Comune e quello di Olevano sul Tusciano.

Un modo per portare avanti, ma in rete, una tradizione che ha radici lontane e che mette in risalto tanti aspetti identificativi delle due comunità.

Le dichiarazioni

“Ci sono momenti di aggregazione della comunità che meritano di essere celebrati e messi in luce e quello di domenica 2 Agosto è stato, di certo, uno di questi: La comunità aquarese ha accolto quella di Olevano sul Tusciano in occasione del gemellaggio tra i due comuni per il Carnevale” ha fatto sapere il sindaco, Antonio Marino.

La tradizioni carnevalesche dei due rispettivi Comuni si sono legate e sono confluite con successo in un unico evento.

Il gemellaggio

“Un sentito ringraziamento va senz’altro alla Pro Loco di Aquara per l’impegno e la partecipazione attiva. Un doveroso ringraziamento lo rivolgiamo a tutti i partecipanti e a chi ha curato la sicurezza con svolgimento ordinato e piacevole della manifestazione. Questo vuole rappresentare un tributo alla forza dalla comunità e alla bellezza delle tradizioni che ci uniscono” ha continuato il primo cittadino.

I due carnevali sono stati riconosciuti dalla Regione Campania come patrimonio immateriale culturale.