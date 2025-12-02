Antonio Ventieri finalista alla Coppa del Mondo del Panettone: selezione italiana al SIGEP 2026

La finale si svolgerà a gennaio all’interno del SIGEP di Rimini, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al settore

Antonio Ventieri

Antonio Ventieri, pasticcere artigianale premiato nel 2024 come Miglior Panettone Tradizionale d’Italia, ha conquistato la finale della selezione italiana verso la Coppa del Mondo del Panettone la competizione che riunisce i migliori maestri pasticceri provenienti da tutta Italia.

La finale si svolgerà a gennaio all’interno del SIGEP di Rimini, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al settore.

La gara

La gara, ideata dal Maestro Giuseppe Piffaretti, vedrà i concorrenti sfidarsi in due categorie: panettone tradizionale e panettone al cioccolato.

L’evento inaugura inoltre la nuova partnership tra SIGEP WORLD e la Coppa del Mondo del Panettone2026, un progetto internazionale finalizzato alla diffusione della cultura del panettone attraverso formazione, masterclass, eventi e selezioni nazionali e internazionali.

Le dichiarazioni

“La selezione italiana della Coppa del Mondo del Panettone è una competizione di altissimo livello,” dichiara Antonio Ventieri. “Per me è un onore essere tra i finalisti. Il panettone è un prodotto che richiede precisione, dedizione e tanto studio. Questo traguardo è il risultato di un lavoro quotidiano che parte dal rispetto delle materie prime e arriva alla volontà di raccontare un’idea di pasticceria autentica e contemporanea.”

La finale italiana al SIGEP determinerà i pasticceri che accederanno alla prestigiosa finale mondiale, in programma a novembre 2026.

