Anita Apolito nominata responsabile cittadina di Azzurro Donna per Agropoli

Novità nella scena politica locale di Agropoli. È stata ufficializzata la nomina di Anita Apolito a Responsabile Cittadina del movimento femminile di Forza Italia, Forza Italia – Azzurro Donna, un’organizzazione dedicata a potenziare e valorizzare il ruolo e la partecipazione delle donne in politica.

La decisione è maturata ai vertici del movimento, con la nomina conferita dalla Coordinatrice Provinciale di Salerno di FI – Azzurro Donna, l’Avvocato Luisa Destobbeleer. L’incarico è in piena sintonia con la Coordinatrice Regionale, Dottoressa Carla Ciccarelli, e ha ricevuto l’accordo del segretario nazionale di Azzurro Donna, l’Onorevole Catia Polidori, e del segretario regionale del Partito, l’Onorevole Fulvio Martusciello.

L’impegno per la comunità e i diritti femminili

La neo-responsabile, Anita Apolito, ha espresso grande entusiasmo per l’incarico. “È con grande entusiasmo che ho accettato l’incarico di segretario cittadino del Comune di Agropoli del Progetto Azzurro Donna”, ha commentato la neo-segretaria, già candidata del PSI.

Apolito ha subito delineato le sue priorità, focalizzate sulla sua comunità: “Ciò a cui tengo di più è valorizzare la mia comunità, le donne che ne fanno parte e i nostri diritti, così che il nostro impegno e la nostra voce siano sempre presenti e riconosciuti”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Vice Coordinatrice Regionale di FI – Azzurro Donna, Dottoressa Maria Rosaria Picariello, che l’ha fortemente sostenuta per questo ruolo.

Valorizzare la partecipazione femminile in politica

Dottoressa Maria Rosaria Picariello ha sottolineato l’importanza della nomina, evidenziando il ruolo del movimento. “Il Movimento Femminile – Azzurro Donna – di Forza Italia si pone l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale del Paese, valorizzando le loro competenze e il loro contributo alla società”, ha dichiarato.

Riferendosi ad Apolito, la Picariello ha aggiunto: “Anna Maria Apolito è una figura di grande esperienza e autorevolezza, che saprà rappresentare con efficacia le istanze delle donne e promuovere le politiche del nostro partito”.