Il Comune di Cuccaro Vetere, ha lanciato un Avviso Pubblico per reclutare volontari da inserire nel progetto denominato “Angeli della Salute”. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza in opere di utilità collettiva, focalizzandosi in particolare sul benessere e sull’assistenza delle fasce più fragili della popolazione.

L’impegno nel socio-sanitario e l’invecchiamento sano

L’appello è specificamente rivolto a persone che possiedano una professionalità in ambito sanitario e socio/sanitario e che abbiano compiuto i 18 anni d’età. Questi volontari presteranno la propria opera per l’attuazione di un programma sperimentale finalizzato a promuovere un invecchiamento sano e attivo, un percorso ritenuto fondamentale per garantire il benessere della persona in una popolazione che, come da trend nazionale, sta invecchiando anche a Cuccaro Vetere.

Le attività su cui i volontari potranno concentrarsi includono l’assistenza e l’aiuto alla persona, con un’attenzione particolare agli anziani, ai soggetti con disabilità e a quelli in stato di fragilità sociale. Sono previste anche attività di

promozione, prevenzione e sostegno ad attività sociali e di contrasto all’emarginazione, oltre alla verifica dell’aderenza terapeutica.

Dettagli del servizio e modalità di adesione

Il servizio di volontariato civico comunale si svolge in condizioni di assoluta gratuità. I volontari offriranno il loro tempo in autonomia di mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione, ma nel pieno rispetto della propria incolumità personale e dei principi di libertà di scelta e collaborazione.

Il progetto è regolamentato dalle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 63/2025. I cittadini interessati a diventare un “Angelo della Salute” possono reperire i moduli di richiesta e il Regolamento completo recandosi presso gli uffici comunali o scaricandoli direttamente dal sito web istituzionale del Comune di Cuccaro Vetere.

L’iniziativa, promossa e firmata dal Sindaco, Simone Valiante, rappresenta un esempio virtuoso di come le amministrazioni locali possano cercare di rispondere in modo adeguato ai bisogni della propria comunità, puntando sul valore dell’aiuto reciproco e dell’esperienza professionale volontaria nel settore socio-sanitario.