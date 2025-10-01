“Angeli della Salute”: Cuccaro Vetere cerca volontari con professionalità Sanitarie per un invecchiamento attivo

Una iniziativa per coinvolgere volontari con professionalità sanitarie in attività per anziani e fragili

A cura di Antonio Pagano
Anziani

Il Comune di Cuccaro Vetere, ha lanciato un Avviso Pubblico per reclutare volontari da inserire nel progetto denominato “Angeli della Salute”. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza in opere di utilità collettiva, focalizzandosi in particolare sul benessere e sull’assistenza delle fasce più fragili della popolazione.

L’impegno nel socio-sanitario e l’invecchiamento sano

L’appello è specificamente rivolto a persone che possiedano una professionalità in ambito sanitario e socio/sanitario e che abbiano compiuto i 18 anni d’età. Questi volontari presteranno la propria opera per l’attuazione di un programma sperimentale finalizzato a promuovere un invecchiamento sano e attivo, un percorso ritenuto fondamentale per garantire il benessere della persona in una popolazione che, come da trend nazionale, sta invecchiando anche a Cuccaro Vetere.

Le attività su cui i volontari potranno concentrarsi includono l’assistenza e l’aiuto alla persona, con un’attenzione particolare agli anziani, ai soggetti con disabilità e a quelli in stato di fragilità sociale. Sono previste anche attività di

promozione, prevenzione e sostegno ad attività sociali e di contrasto all’emarginazione, oltre alla verifica dell’aderenza terapeutica.

Leggi anche:

Ceraso: nuovo servizio di assistenza gratuita per anziani e disabili

Dettagli del servizio e modalità di adesione

Il servizio di volontariato civico comunale si svolge in condizioni di assoluta gratuità. I volontari offriranno il loro tempo in autonomia di mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione, ma nel pieno rispetto della propria incolumità personale e dei principi di libertà di scelta e collaborazione.

Il progetto è regolamentato dalle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 63/2025. I cittadini interessati a diventare un “Angelo della Salute” possono reperire i moduli di richiesta e il Regolamento completo recandosi presso gli uffici comunali o scaricandoli direttamente dal sito web istituzionale del Comune di Cuccaro Vetere.

L’iniziativa, promossa e firmata dal Sindaco, Simone Valiante, rappresenta un esempio virtuoso di come le amministrazioni locali possano cercare di rispondere in modo adeguato ai bisogni della propria comunità, puntando sul valore dell’aiuto reciproco e dell’esperienza professionale volontaria nel settore socio-sanitario.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Pino Palmieri

Roscigno, Palmieri chiede trasparenza nella gestione di acqua e rifiuti: “Basta nomine politiche, serve più trasparenza”

Nel mirino del Sindaco ci sono gli organi amministrativi delle società partecipate,…

Camerota, sistema fognario e di depurazione: domani la presentazione pubblica dei lavori

L'appuntamento è per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 10:30

Carabinieri Nas

Scandalo nell’accoglienza, misure cautelari per una cooperativa salernitana: controlli anche in Cilento e Vallo di Diano

Misure cautelari e sequestro per la Cooperativa Sociale Desy, con sede a…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.