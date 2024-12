Ceraso: nuovo servizio di assistenza gratuita per anziani e disabili

Il sindaco di Ceraso, Aniello Crocamo, ha annunciato l’avvio di un nuovo servizio di assistenza gratuito rivolto agli anziani e alle persone con disabilità residenti nel comune. Un’iniziativa che mira a migliorare la qualità della vita di coloro che hanno maggiori difficoltà a svolgere le attività quotidiane.

Di cosa si tratta?

Il servizio offrirà diverse tipologie di supporto, tra cui presenza di un volontario per trascorrere del tempo insieme e contrastare la solitudine; assistenza per svolgere attività come la spesa, le pulizie di casa o la preparazione dei pasti; supporto nella gestione di pratiche burocratiche e commissioni.

Come accedere al servizio?

Per usufruire di questo servizio, i cittadini interessati dovranno presentare una domanda entro il 30 dicembre 2024. Il modulo può essere scaricato dal sito web del Comune o ritirato presso l’ufficio servizi sociali.