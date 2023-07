Ancora un rinnovo in casa Feldi Eboli: ecco Lucas Baroni

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare che Lucas Baroni sarà ancora un giocatore delle volpi anche per la stagione 2023/2024. Nato a Sananduva in Brasile, il giovane laterale classe 1997 gode dello status di “formato”, un aspetto che gli consente di entrare in lista come italiano. Un giocatore di assoluta qualità che ha già dimostrato di poter essere decisivo nella sua prima stagione alla Feldi Eboli. Spesso, grazie alle sue accelerazioni e i suoi movimenti da funambolo, Baroni si è rivelata essere la scheggia ‘impazzita’ che ha mandato in crisi le difese più ostiche che le volpi hanno affrontato nell’ultima stagione.

Purtroppo, la sua annata è stata condizionata da un brutto infortunio ma Lucas è pronto a tornare ancora più forte di prima.

Con ancora grandissimi margini di crescita, Baroni non vede l’ora di proseguire la sua avventura in rossoblù:

“Sono molto contento di restare a Eboli, quando sono arrivato ho firmato due anni perché credevo nel lavoro del mister e della società. Personalmente ho avuto una stagione divisa in due, ci sono stati dei momenti bellissimi come l’avventura in Champions League, ma purtropo anche momenti non così belli come quelli che ho vissuto dopo l’infortunio alla caviglia – spiega Baroni -. La cosa più importante é che siamo riusciti ad arrivare all’obiettivo principale e abbiamo portato a casa il Tricolore. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, sono carichissimo per tutto quello che verrà e andremo ad affrontare”