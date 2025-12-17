Ancora allarme furti ad Agropoli, paura in località Mattine

Nuovo allarme furti nel Cilento e questa volta a lanciare l’allarme sono residenti di località Mattine di Agropoli che questa sera hanno segnalato un’auto sospetta in zona.

Le segnalazioni

Si tratterebbe di un’Audi Rs Q5. A bordo della vetture ci sarebbero due persone che avrebbero tentato di accedere ad alcune abitazioni.

L’auto risulterebbe rubata. Stando a quanto mostrato dalle telecamere di videosorveglianza i due malviventi avrebbero agito a volto coperto; da comprendere se vi sia con loro un terzo complice.

Le irruzioni nelle abitazioni sono state segnalate a partire dalle 18:30 circa. Del caso sono state informate anche le forze dell’ordine. L’auto sarebbe stata vista fuggire in direzione nord. Ma movimenti sospetti sono stati registrati anche intorno alle 20 in via Pio X, sempre ad Agropoli. Qui degli individui sono stati avvistati tentare di arrampicarsi ad una grondaia.

Nelle chat di quartiere circolano messaggi con foto o video dei presunti malviventi e l’invito a fare attenzione.