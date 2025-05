Anas, lavori sulla A2 del Mediterraneo: chiusure e limitazioni al traffico

Dalle 22:00 di questa sera sarà provvisoriamente chiusa al traffico il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra gli svincoli di Pontecagnano nord e Fratte/Salerno, per consentire alcune attività di manutenzione degli impianti all’interno delle gallerie Montecorvino I e II, in provincia di Salerno.

La mappa dei disagi

Nel dettaglio, a partire da questa sera e fino a domani venerdì 16 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo, sarà attiva la chiusura del tratto autostradale in direzione nord dal km 13,510 al km 18,425, con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano nord e contemporanea chiusura della rampa di ingresso/uscita in direzione nord dello svincolo di S. Mango Piemonte.

Il traffico in direzione nord verrà deviato con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Pontecagnano nord (km 18,820) con proseguimento sulla la SS 18 Tangenziale di Salerno e rientro sull’ A2 dir Na in direzione A30 Roma e Racc. SA/AV.