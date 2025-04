Anas, Autostrada A2: limitazioni al transito per il passaggio di un trasporto eccezionale, le info utili

Per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale, dalla serata di oggi si renderanno necessarie delle limitazioni al transito lungo il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Salerno.

I tratti interessati

Il convoglio, della lunghezza di 38,22 metri, larghezza 5,40 metri e del peso di 224,33 tonnellate, trasporterà n° 1 Main drive per la realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria Lotto 1° Battipaglia– Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza.

Le info utili

Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna, dalle ore 22:00 e fino alle 4:00 del giorno successivo, a partire da stasera e fino a domani venerdì 11 aprile, sarà attiva la chiusura al traffico al km 3,400, dallo Svincolo di Baronissi Sud con rientro in Autostrada presso lo svincolo di Svincolo di SALERNO EST- Fratte A2 diramazione NA km 0,500.

Saranno attivi dei rallentamenti del traffico con Safety Car, con blocchi temporanei del traffico in prossimità dei viadotti interessati dal passaggio del convoglio: dal km 1,800 al km 12,800, tra Baronissi Ovest area di servizio e Salerno Ovest; dal km 12,800 al km 45,800 Salerno Ovest fino all’area di servizio dismessa di Campagna Est e dal km 45,800 area di servizio dismessa di Campagna Est al km 57,846 allo svincolo di Sicignano degli Alburni.

Le indicazioni

Inoltre, a partire da questa sera e fino al 15 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, sarà in vigore un restringimento della carreggiata destra dal km 4,900 al km 57,846, in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione delle attività di verifica di monitoraggio delle strutture che verranno attraversate dal convoglio.

Infine, tra le ore 22:00 di domani e le ore 6:00 di sabato 12 aprile, saranno attive delle chiusure temporanee ingresso in A2 degli svincoli di San Mango Piemonte, Pontecagnano Nord, Montecorvino Pugliano, Battipaglia e Eboli, Campagna e chiusura rampa di immissione AdS di Campagna Ovest in funzione del passaggio del convoglio in carreggiata Sud.

Dalle ore 22:00 di lunedì 14 aprile e le ore 6:00 di martedì 15 aprile, previste chiusure temporanee ingresso in A2 degli svincoli di Contursi e Sicignano in funzione del passaggio del convoglio in in carreggiata Sud

Percorso alternativo previsto dalle 22:00 di questa sera: Il traffico veicolare proveniente dalla A30 e dal RACC SA/AV in direzione Sud sarà indirizzato a uscire presso lo svincolo di BARONISSI, percorrere la SR88 e rientrare in A2 in direzione Sud presso lo svincolo di SALERNO EST – Fratte A2 diramazione NA.