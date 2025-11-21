Altavilla Silentina, restyling del campo San Francesco: opere in dirittura d’arrivo

Altavilla Silentina: quasi ultimati i lavori da quasi un milione di euro al campo San Francesco finanziati dal PNRR. Posa del sintetico e nuovi spazi per lo sport

A cura di Alessandra Pazzanese
Campo sportivo Altavilla

Il comune di Altavilla Silentina si prepara a consegnare alla cittadinanza una struttura rinnovata.

Nel 2022, l’Ente era risultato beneficiario di un significativo finanziamento inserito tra le misure del PNRR dedicate al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

Tali risorse sono state convogliate verso un obiettivo preciso: l’ammodernamento e la riqualificazione dell’impianto sportivo San Francesco.

Lo stato dell’arte dei lavori

L’appalto per l’esecuzione delle opere è stato affidato lo scorso anno a una ditta del posto. I lavori, iniziati ufficialmente la scorsa primavera, hanno comportato un investimento pari a 1 milione di euro. Attualmente il cantiere è nelle sue fasi finali e le opere si avviano alla conclusione.

L’intervento principale, ora in corso, riguarda la posa del manto in erba sintetica, passaggio fondamentale per garantire un campo sportivo moderno, funzionale e adeguato agli standard attuali.

Riqualificazione completa e impatto sociale

Oltre al rifacimento del terreno di gioco, il progetto ha previsto interventi strutturali collaterali ma essenziali per la fruibilità dell’impianto. I lavori hanno infatti interessato anche la sistemazione delle tribune e dei locali spogliatoi, la realizzazione di una palestra destinata anche ad altre attività.

Dal palazzo di città esprimono soddisfazione per l’imminente completamento dell’opera: «Sarà bellissimo! Lo sarà soprattutto per i tanti ragazzi che potranno utilizzarlo per le attività sportive».

