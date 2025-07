Altavilla Silentina: istituiti i parcheggi rosa per donne in gravidanza e genitori con bimbi piccoli

Sono in fase di allestimento i parcheggi rosa ad Altavilla Silentina. Si tratta di una misura importante per agevolare il parcheggio, che sarà gratuito, nei luoghi centrali del paese alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini piccoli, di preciso di età non superiore a due anni.

Ecco dove sono stati istituiti

I luoghi in cui i parcheggi rosa saranno istituiti sono Piazza Umberto I, presso il capoluogo; via del Dopolavoro, ossia il parcheggio dell’incrocio di Via delle Canne, per la località Cerrelli il parcheggio rosa si trova in via A. Da Gasperi e per la località Borgo Carillia vicino all’Ufficio Postale. Il Comando della Polizia Municipale rilascerà, su richiesta, i permessi per utilizzare tali spazi. I moduli sono disponibili on line o direttamente presso gli uffici comunali (sia gli uffici della Polizia municipale che presso la sede di Piazza Umberto I – Ufficio Segreteria).

“Abbiamo favorito la nascita di questi stalli rosa per avere uno spazio sempre disponibile e fruibile da donne che vivono una particolare condizione. Anche questa è una misura di sostegno alle famiglie e alle donne, sia in attesa o mamme di bambini piccoli. E’ una misura di civiltà, che ha un grande valore sociale e che, come amministrazione comunale, abbiamo fortemente voluto e sostenuto” ha fatto sapere il sindaco, Francesco Cembalo. A Borgo Carillia sarà predisposto anche uno stallo per persone con disabilità, accanto a quello rosa.